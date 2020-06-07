Koronavirüs: Can kaybının arttığı Brezilya toplam vaka ve ölüm sayılarını açıklamama kararı aldı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Can kaybının arttığı Brezilya toplam vaka ve ölüm sayılarını açıklamama kararı aldı

Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, ölüm ve vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırma kararı aldı, bundan sonra sadece son 24 saate dair sayıların açıklanacağını duyurdu.

Koronavirüs: Can kaybının arttığı Brezilya toplam vaka ve ölüm sayılarını açıklamama kararı aldı, System.String[]

Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, ölüm ve vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırma kararı aldı, bundan sonra sadece son 24 saate dair verilerin açıklanacağını duyurdu.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafelenme gibi önlemleri hiçe saydığı gerekçesiyle eleştiri altında.

Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadarki toplam vaka ve ölüm sayılarını internet sitesinden kaldırmakla kalmadı, bundan sonra da bu verileri açıklamayacaklarını duyurdu.

Bolsonaro, toplam sayıların şu anki resmi yansıtmadığını savundu.

Brezilya, ABD ve İngiltere'den sonra Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı üçüncü ülke. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ülkede 35.930 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yine aynı verilere göre, koronavirüs ülkede 672.846 kişiye bulaştı.

Koronavirüse karşı sıkı karantina tedbirlerine karşı çıkan aşırı-sağcı Bolsonaro, salgın yayılırken sosyal mesafelenme kurallarına uyulmayan mitingler düzenlemişti.

Cumartesi günü, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden Covid-19 verilerini kaldırdı.

Bunun yerine, Bakanlık son 24 saatte 27.075 yeni vaka ve 904 can kaybı olduğu bilgisini paylaştı. İnternet sitesinde 10.209 hastanın da iyileştiği bilgisi yer aldı.

Bolsonaro Twitter'da, "Kümülatif veriler… şu an ülkenin içinde bulunduğu durumu yansıtmıyor" dedi, ancak verilerin neden kaldırıldığına ya da bundan sonra neden yayımlanmayacağına dair bir açıklama yapmadı.

Karar, gazeteciler ve Kongre üyeleri tarafından yaygın bir şekilde eleştirildi. Verilerin kaldırılması, ülkede arka arkaya 4 gün boyunca koronavirüs kaynaklı 1000'den fazla can kaybının meydana gelmesinden sonra gerçekleşti.

Geçen hafta Brezilya, Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısında İtalya'yı geride bırakarak, üçüncü sıraya yerleşmişti.

Ülkede Bolsonaro'nun koronavirüse karşı aldığı önlemleri eleştiren iki sağlık bakanı görevlerinden istifa etmişti.

Koronavirüs, Brezilya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 02:27 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Can kaybının arttığı Brezilya toplam vaka ve ölüm sayılarını açıklamama kararı aldı - Son Dakika Dünya

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