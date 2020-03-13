Koronavirüs canlı anlatım | DSÖ: Covid-19 salgınının merkez üssü artık Avrupa - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs canlı anlatım | DSÖ: Covid-19 salgınının merkez üssü artık Avrupa - Son Dakika Dünya

Koronavirüs canlı anlatım | DSÖ: Covid-19 salgınının merkez üssü artık Avrupa

6 saat önce

Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor.

Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor. Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu. View on euronews

Koronavirüs canlı anlatım | DSÖ: Covid-19 salgınının merkez üssü artık Avrupa

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:57 
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