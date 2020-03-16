Koronavirüs, cezaevindeki temizlik malzemesi üretimini ikiye katladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs, cezaevindeki temizlik malzemesi üretimini ikiye katladı - Son Dakika

Koronavirüs, cezaevindeki temizlik malzemesi üretimini ikiye katladı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de hükümlüler tarafından üretilen temizlik ürünlerine, koronavirüs salgını nedeniyle talep arttı.

Koronavirüs, cezaevindeki temizlik malzemesi üretimini ikiye katladı, System.String[]
ÇANAKKALE'de hükümlüler tarafından üretilen temizlik ürünlerine, koronavirüs salgını nedeniyle talep arttı. Atölyede günlük üretim kapasitesi 5 tondan 10 tana çıkarıldı. Özellikle, alkol oranı artırılarak dezenfektan özelliği güçlendirilen yüzey temizleyiciye talep artarken, el dezenfektanı üretimine de birkaç gün içinde başlanacağı açıklandı.

Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarından sonra temizlik ve dezenfektan ürünlerinde yoğun talep artışı yaşandı. Üretim yapılan fabrika ve atölyeler de bu talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırma yoluna gitti. Bu kapsamda Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde sıvı el sabunu, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici ve cam sil üretilen yaklaşık 20 hükümlünün çalıştığı atölyedeki kapasite de 2 katına çıkarıldı. Gelen talepler doğrultusunda günlük 5 ton olan temizlik malzemesi üretimi, çift vardiya çalışması sistemine geçilerek 10 tona çıkarıldı. Sıvı Deterjan ve Dezenfektan Atölyesi'nde, dışarıdan da kimyager danışmanlık hizmeti alınarak temizlik ürünleri TSE belgeli olarak üretiliyor. Daha çok Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin tüm illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ceza İnfaz Kurumları, Denetim Serbestlik Müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının talebi karşılanıyor. Ayrıca, ceza infaz kurumlarının teşhir ve satış reyonlarında da halka satış yapılıyor.

?'EL DEZENFEKTANI DA ÜRETİLECEK'

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, yüzey temizleyicisinin alkol oranını artırarak, daha etkili hale getirdiklerini belirterek, "Çin'de başlayıp, dünyanın değişik ülkelerine sıçrayan koronavirüsün yayılmasından sonra kurumumuzda yüzey temizleyici ve sıvı el sabununa talep arttı. Bu talepleri karşılayabilmek için çift vardiya çalışma sistemine geçerek günlük 5 ton olan kapasitemizi 10 tona çıkardık. Özellikle, yüzey temizleyicimizin alkol oranını artırarak dezenfekte özelliğini daha aktif hale getirdik. Taleplerin karşılanması için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimiz deterjanlar Türkiye'nin hemen hemen her iline, kamu kurumları, ceza infaz kurumları, cumhuriyet başsavcılıkları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve yine kurumlarımızda bulunan halka açık satış yerlerinde satışa sunuluyor. Özellikle yüzey temizleyici ve sıvı el sabununa yoğun bir talep var. Önümüzdeki günlerde el dezenfektanı üretimi yapmak için kimyagerimiz şu anda çalışmalarına devam etmektedir. Onu da en kısa sürede halkımızın satışına sunacağız" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR TALEP VAR'

Çanakkale Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İşyurdu Deterjan Atölyesi'nin Kimya Mühendisi Adilcan Öneş ise, "Dışarıdan danışman olarak çalışıyorum. Şu anda halihazırda yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, sıvı el sabunu ve cam sil üretimlerimiz var. Ürünlerimiz TSE belgeli. Koronavirüsü büyük bir salgın olarak ilerlemekte. Bundan dolayı kurumumuzdaki ürünlere büyük bir talep var. Biz de çift vardiya çalışarak bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Yüzey temizleyicimiz, dezenfektan özelliği göstermekte. Bu oranları daha da arttıracağız. Birkaç gün içerisinde de el dezenfektan üretimine başlıyoruz. Bununla ilgili ham maddemizi bekliyoruz. İnşallah millet olarak, halk olarak bu durumu en az zararla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.


- Çanakkale
Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
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