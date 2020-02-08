Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti - Son Dakika Dünya

Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti

27 dakika önce

Türkiye için bu hafta, uçak kazası ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler düşünüldüğünde trajik bir haftaydı. Koronavirüs yayılmaya devam ederken bu salgın hastalıkla ilgili panik ve korku da dünya genelinde yayılmaya devam etti. Sizin için haftanın önemli olaylarını ve fotoğraflarını derledik.

Koronavirüs, çığ felaketi, protestolar: Fotoğraflarla dünya gündeminin bu haftaki özeti, System.String[]

Türkiye için bu hafta, uçak kazası ve çığ felaketinde hayatını kaybedenler düşünüldüğünde trajik bir haftaydı. Koronavirüs yayılmaya devam ederken bu salgın hastalıkla ilgili panik ve korku da dünya genelini sarmaya devam etti. Sizin için haftanın önemli olaylarını ve fotoğraflarını derledik.


İtalya'da hızlı tren raydan çıktı


İtalya'da yüksek hızlı yolcu treni raylardan çıktı. Olayda iki demir yolu işçisi hayatını kaybederken, 27 yolcu yaralandı.

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Koronavirüs, Türkiye, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:11 
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