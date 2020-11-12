Koronavirüs 'cildi' de vurdu, tek kullanımlık maskeler tercih edilmeli - Son Dakika

Koronavirüs 'cildi' de vurdu, tek kullanımlık maskeler tercih edilmeli

12.11.2020 02:46
Koronavirüs 'cildi' de vurdu, tek kullanımlık maskeler tercih edilmeli, System.String[]

"ALERJİK REAKSİYON GÖRÜLEBİLİR"Maske nedeniyle sivilce, yağlanma gibi şikayetlerde artış gözlemlediklerini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, "Yüz derisi sağlığında elbette önemli etkileri var.

"ALERJİK REAKSİYON GÖRÜLEBİLİR"

Maske nedeniyle sivilce, yağlanma gibi şikayetlerde artış gözlemlediklerini ifade eden İstanbul Kent Üniversitesi Akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nilhan Atsü, "Yüz derisi sağlığında elbette önemli etkileri var. Maskenin iki olumsuz etkisini görüyoruz. Bir tanesi gözeneklerin tıkanmasına, deri solunumunun bozulmasına bağlı, yatkın ciltlerde önce siyah nokta, ardından da sivilce oluşumu görülebiliyor. Ayrıca, sürtünme ve fiziksel baskı oluşan bölgelerde, tahrişe bağlı kızarıklık ile başlayıp egzemaya dönüşen istenmeyen etkiler olabilir. Diğer olumsuz etki ise, maskenin materyaline ve renkli maskelerde kullanılan boyalara bağlı, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlar gelişebilir" ifadelerini kullandı.

"TEMİZLEME OLMAZSA OLMAZ"

Yüz derisi bakımının özellikle bu dönemde ihmal edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dr. Öğretim Üyesi Atsü, "Temizleme ve nemlendirme olmazsa olmazımız. Bu dönemde daha da önem kazandı. Sabah akşam mutlaka dermatoloğumuzun önerdiği, tercihen sabunsuz ürünler ile cildimizi temizleyip, deri tipimize uygun ürünlerle de nemlendirmemizi yapmamız gerekiyor. Tonik opsiyonel bir basamaktır. Şart değildir normalde. Bu dönemde hassas ciltlerde tahriş olan ciltlerde apaisant dediğimiz yatıştırıcı tonikleri ekleyebiliriz. Yine tıkanmaya meyilli, gözenek genişlemesine, siyah noktaya, sivilceye meyilli ciltlerde de sıkılaştırıcı astringent tonikleri ekleyebiliriz" dedi.

"TEK KULLANIMLIK MASKE, PARFÜMSÜZ TEMİZLEYİCİ TERCİH EDİLMELİ"

Dr. Öğretim Üyesi Atsü, bu süreçte yüz derisinde sivilce, tahriş olma gibi şikayetlerin artışı ile dermatoloji polikliniklerine başvurunun fazlalaştığını gözlemlediklerini de belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönemin gereği ve önceliğimiz şu anda pandemi. Gereken önlemleri de alarak, yüzümüzü de olabildiğince dinlendirerek, özel hayatımızda, ev koşullarında bakımlarımızı yaparak korunmaya devam edeceğiz. Maskelerde tercihimiz tek kullanımlık maskeler. Ancak uzun süreli maske kullanacaksak da kumaş maskeler tercih edilmeli. Sıhhi materyalden üretilmiş olan pamuklu maskeler kullanılmalı. Naylon, sentetik dokular daha fazla deriyi tıkayıcı ve kapatıcı özellik gösterir. Gözenek tıkanması, siyah nokta, sivilce artışı daha sık görürüz. Yine pamuklu kumaş maskeler kullananlara da önerimiz, her gün eve geçtikten sonra parfümsüz, yumuşak bir temizleyici ile temizlemeleri. Bunu günlük yapmak gerekiyor ertesi güne hazırlanmak için çünkü gün boyu deriden dökülen ölü tabaka hücreleri, derinin kendi yağı, çevresel tozlar ve kirler birikebiliyor. Bunlar da daha büyük mahsurlara sebep olabileceği için tek kullanımlık maske tercih etmeyenler için günlük temizleme öneriyoruz. Temizleyicide de önerimiz parfümsüz, deri ile geçimli, yumuşak temizleyicilerin tercih edilmesi."

Koronavirüs 'cildi' de vurdu, tek kullanımlık maskeler tercih edilmeli

İstanbul Kent Üniversitesi, Dermatoloji bölümü, Öğretim Üyesi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Koronavirüs 'cildi' de vurdu, tek kullanımlık maskeler tercih edilmeli - Son Dakika Magazin


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