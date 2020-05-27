Koronavirüs: Çin 10 günde tüm Vuhan'ı test etti mi? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Çin 10 günde tüm Vuhan'ı test etti mi?

Koronavirüsün Aralık ayında ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, nüfusun büyük çoğunluğuna test yapma hedefine ulaşıldığını duyurdu.

Çin, koronavirüs salgının başlanıç yeri olan Vuhan'da yaşayan herkesi test etme gibi iddialı bir planı olduğunu açıklamıştı.

11 milyonluk kentte yeni vakalar görülmesi üzerine, 14 Mayıs'ta başlayıp 10 gün sürecek bir "test maratonu" planlandı.

BBC Reality Check ekibi, bu planın ne kadar uygulandığını araştırdı.

Hedef neydi?

Vuhan'da yaklalık 11 milyon kişi yaşıyor. Son test maratonundan, 14 Mayıs'tan önceki 7 gün içinde test yapılmış kişiler ve 6 yaş altı çocuklar hariç tutuldu.

Test yapılacak toplam nüfustan, Ocak ayında tüm şehri kapsayan sokağa çıkma yasağı öncesi Vuhan'ı terk etmiş ve hala dönmemiş olanları da çıkarmak gerekiyor.

Yetkililer en büyük risk altındaki gruplardan başlayacaklarını açıklamıştı; nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerde yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi.

Peki bu test maratonunu tamamlamak için nasıl bir zaman çizelgesi izlendi?

Vuhan'daki yetkililer, testlerin farklı bölgelerde farklı zamanlarda yapılacağını açıklamıştı.

Vuhan Hastalık Kontrol Merkezi "Her bölge, kendi içindeki test sürecini 10 günde tamamlayacak" açıklamasını yaptı. Bu da tüm kentteki test sürecinin 10 günden uzun süreceği anlamına geliyor.

Ancak yine de plan oldukça iddialı. Peki bu planlama gerçekte ne kadar işledi?





Kaç kişi test edildi?

Testlere dair tüm veriler, Vuhan'daki yerel sağlık hizmetlerinden geliyor, yani bağımsız kaynaklarca teyit edilemediğini aklımızda tutmamız gerekiyor.

Ama tüm bu maraton başlamadan, Vuhan'ın test kapasitesinin ne kadar olduğuna bakarak başlayabiliriz.

Hubei Daily gazetesine göre Vuhan'da, yaklaşık 60 test merkezinde günde toplam 100 bin test yapılabiliyordu.

Bu kapasiteyle, 6 yaş altı ve yakın zamanda test edilmemiş kişiler hariç, Vuhan'da yaşayan herkesin 10 gün içinde test edilmesi mümkün görünmüyor.

Yani hedefe ulaşmak için test merkezlerinin sayısının artırılması gerektiği aşikar.

Test hızını artırmanın bir yolu, "toplu test" yöntemi uygulamak olabilir. Çin basınına göre Vuhan'da bu yöntem uygulandı.

Bu uygulamada süreci hızlandırmak için bireylerden toplanan örnekler bir araya getirilip toplu olarak inceleniyor. Haberlere göre bireysel örnekler 5'erli, 10'arlı olarak gruplanıyor ve eğer gruptan seçilen örnek pozitif çıkarsa diğer örnekler de teste tabi tutuluyor.

Bu, enfeksiyon seviyesinin düşük olduğu yerler için etkili bir test yöntemi olabilir.

Yetkililer şu ana kadar sadece 200 pozitif vaka tespit ettiklerini açıkladı.

Ancak uygulanan bu yöntemle bile, hedefe ulaşılabilmesi için örnekleri test etme sürecinin de hızlandırılması gerekiyor.

Vuhan'daki yetkililer sadece 22 Mayıs'ta 1.47 milyon kişiyi test ettiklerini açıkladı. Bu, test maratonu öncesi 100 bin olan kapasitenin çok üstünde.

Hubie eyaletinin web sayfasında yer alan bilgiye göre 24 Mayıs itibarıyla 9 milyon test örneği toplandı ve bunlardan 6.57 milyonunun test süreci tamamlandı.

Bu çok büyük bir sayı ve bu bilgiyi bağımsız kaynaklardan teyit etmek mümkün değil. Ancak resmi verilere göre görünen o ki Vuhan, nüfusun büyük çoğunluğunu 10 gün içinde test etme hedefine ulaştı.





Koronavirüs: Çin 10 günde tüm Vuhan'ı test etti mi?
Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:22 

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Çin 10 günde tüm Vuhan'ı test etti mi? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız         
21:31
Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
21:29
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız         
21:28
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek         
20:50
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı         
20:50
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi         
20:23
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak         
20:20
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir         
19:50
Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti Bayern Münihli Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti         
19:24
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu         
19:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir         
19:21
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı         
19:11
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim         
18:59
Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı         
18:49
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar         
18:20
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti         
18:11
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti 4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti         
18:01
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu         
17:55
ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı         
17:31
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili         
17:31
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti         
17:22
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi         
17:11
Fotoğraflarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali Fotoğraflarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın son hali         
17:10
Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor Alanyaspor, Galatasaray'ın eski golcüsü Mitroglou'nu transfer etmek istiyor         
17:04
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti         
17:02
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi 27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi         
16:56
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi         
16:49
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu         
16:49
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 21:55:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Çin 10 günde tüm Vuhan'ı test etti mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]