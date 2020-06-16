Koronavirüs: Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar hakkında neler biliniyor?

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı beş gün içerisinde 100'ü aştı.

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı beş gün içerisinde 100'ü aştı.

Bazı mahalleler karantinaya alınırken, binlerce kişiye de test yapılıyor.

Bilim insanları, bir pazarda somonlar için kullanılan kesme tahtalarında tespit edilen virüsün kaynağıyla ilgili henüz bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirtirken, bu virüsün şu anda küresel salgına yol açandan farklı olabileceği ifade ediliyor.

Çin'in Salı günü açıkladığı verilere göre, 27 yeni vaka daha tespit edildi ve böylece toplam yeni vaka sayısı da 106'ya yükseldi.

Pekin Belediye Sözcüsü Şu Heijan, yeni vakaları "aşırı derecede ciddi" bir durum olarak tanımladı.

Şu, "Covid-19'un yayılmasını engellemek için şu aşamada en katı önlemleri almamız gerekiyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Programı Direktörü Mike Ryan, yeni koronavirüs kümelerinin ortaya çıkışının "her zaman endişe verici bir durum" olduğunu belirterek, virüsün kaynağıyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamının şu aşamada varsayımdan ibaret olduğunu söyledi.

Yeni vakalar nasıl ortaya çıktı?

Çin'de ortaya çıkan yeni vakaların, Pekin'in en büyük toptan satış pazarı Şinfadi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Çin medyası, virüsün pazarda ithal somonların kesildiği kesme tahtalarında tespit edildiğini bildirdi. Pekin'de büyük süpermarketler başta somon olmak üzere balık satışlarını durdurdu.

Pazarın genel müdürü, Komünist Parti yerel yöneticisi ile yardımcısı görevden alındı.

Son koronavirüs salgının başladığı ülke olan Çin'de son beş gün içerisindeki yeni vakalar ortaya çıkana kadar 56 gün boyunca hiç yeni vaka görülmemişti.





Çin hangi önlemleri aldı?

Çin hükümeti, pazarda çalışan 8 binden fazla kişiye test yapılarak, bu kişilerin farklı tesislerde karantinaya alındığını duyurdu.

Ayrıca, şehirdeki açık pazar ve civardaki restoranlarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Devlet medyası alınan önlemleri "savaş dönemi seferberliğine" benzetti.

Pazara yakın mahallelerde yaşayan 76 binden fazla kişiye Pazar günü test yapılırken, yeni vakalarla temas halinde olan kişilere seyahat yasağı getirildi.

"Orta riskli" olarak nitelendirilen 20'den fazla mahalleye giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Haber ajansları, bazı mahallerin tamamen karantinaya alındığını duyurdu.

Bazı eyaletler, Pekin'den gelenlerin karantinaya alınacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Norveç'ten somon ithalatını durdurduğunu açıklarken, Kanada'dan da somon ürünlerinde tespit edilen "parazitlerin" araştırılmasını istedi.





WHO ve diğer uzmanlar ne diyor?

Sağlık uzmanları, kesme tahtalarında tespit edilen virüsün kaynağını kesin olarak söylemek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

WHO yetkilisi Ryan, salgının kaynağı konusunda temkinli olmak gerektiğini vurgularken, virüsün somonlarda ya da paketlemede olduğu yönündeki iddiaların şu aşamada birer "varsayımdan" ibaret olduğunu söyledi.

Ryan, Çinli yetkililerin Pekin'deki yeni vakalara yol açan virüsün genetik dizilimini yayımlamasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Ryan, "Bu tarz kümeler, kaygı yaratıyor. İncelenmesi ve kontrol altına alınması gereken bir durum ve Çinli yetkililer de tam olarak bunu yapıyorlar" dedi.

Bazı sağlık uzmanları, virüsün balığın kendisi tarafından taşınmış olma ihtimalinin zayıf olduğunu ve çapraz kontaminasyon olmuş olabileceğini söylüyor.

Çin'in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Epidemiyologu Zeng Guang, Pekin'deki virüsün, şu anda dünyada salgına yol açan türe benzemediğini söyledi.

Zeng, "Virüsün somona insanlar tarafından mı taşındığı, yoksa virüsün somondan mı kaynaklandığı henüz bilinmiyor" dedi.





Koronavirüs: Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar hakkında neler biliniyor?
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Pekin, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:02 

Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Çin'de ortaya çıkan yeni vakalar hakkında neler biliniyor? - Son Dakika
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