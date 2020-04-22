Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı

6 saat önce

Çin'de yapılan bir araştırma, koronavirüsün klimalı bir restoranda 53 dakika içinde bir kişiden dokuz kişiye bulaştığını ortaya koydu. Araştırma, restoranların yeniden açılmasını düşünen ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı.

ABD'de koronavirüs önlemlerinin uygulandığı bazı eyaletlerde gelecek haftadan itibaren restoranlar, spor, masaj ve bowling salonlarının yeniden açılması kararlaştırırken Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, klimaların hastalığın yayılmasında rolü olabileceğine işaret eden Çin'de yapılmış bir araştırma yayımladı.

CDC'nin internet sitesinde yer alan araştırma, Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapıldı.

Araştırmaya göre, 23 Ocak'ta salgının çıkış yeri olan Vuhan'dan Guangzhou'ya giden bir hasta, 24 Ocak'ta pencereleri olmayan ve klimayla havalandırılan 5 katlı bir restoranın üçüncü katında ailesinden üç kişiyle birlikte yemek yedi.

145 metrekarelik bu katta ailenin oturduğu masanın iki yanında birer metre arayla konulmuş masalarda da iki aile yemek yiyordu.

Hastalığı yaydığı düşünülen kişi o akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. 5 Şubat'a kadar üç masadan dokuz kişi daha hastalığa yakalandı.

53 DAKİKA YAN YANA OTURDULAR

Bu üç aileden birinin üyeleri hasta kişinin oturduğu masanın yakınında 53, diğeri de 73 dakika geçirdi.

Daha sonra klimadan alınan altı örnekte virüse rastlanmadı. O gün lokantanın bu katında toplam 73 kişi daha yemek yedi. İki hafta süreyle karantinaya alınan bu kişilerde hastalık görülmedi.

Guangzhou Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Etik Komisyonu tarafından onaylanan araştırmanın yazarları şöyle dedi:

"Hastalığın potansiyel bulaşma yollarını inceledik ve sonunda en olası yolun zerrecik dolaşımı olabileceği sonucuna vardık. Öğle yemeği sırasında hastalığı bulaştırdığı düşünülen kişinin belirtileri yoktu. Kuluçka süresi dikkate alındığında en olası senaryo üç ailenin de hastalığı orta masadaki aynı kişiden kapmış olması.

"ZERRECİĞİ KLİMA DOLAŞTIRMIŞ OLABİLİR"

"Beş mikrometreden büyük zerrecikler, havada kısa bir süre havada asılı kalabiliyor ve fazla mesafe kat edemiyor (1 metreden daha az). Hastalığı bulaştırdığı düşünülen kişiyle diğer masalardaki kişiler arasında bir metreden daha fazla bir mesafe vardı. Fakat, klimadan gelen güçlü hava akımı, zerreciği bu üç masa arasında dolaştırmış olabilir"

Koronavirüs, klimalı ortamda 53 dakika içinde 9 kişiye bulaştı
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Sağlık, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:25 

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