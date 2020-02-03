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Koronavirüs Çin ekonomisini de vurdu: Yeni yıl tatili sonrası açılan borsalar yüzde 8 değer kaybetti
6 saat önce
Kısa sürede küresel çapta yayılarak en az 360 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün Çin ekonomisi üzerindeki etkisi ortaya çıkmaya başladı: Çin'de bir haftalık yeni yıl tatilin ardından açılan borsalar pazartesi gününe yüzde 8'in üzerinde değer kaybı ile başladı.
Kısa sürede küresel çapta yayılarak en az 360 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsün Çin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi ortaya çıkmaya başladı: Bir haftalık yeni yıl tatilinden çıkan Asya ülkesinde borsalar pazartesi gününe yüzde 8'in üzerinde değer kaybı ile başladı.
Çin dışındaki ülkelere yayılmasının ardından küresel bir tehdit haline gelen koronavirüs salgınının ekonomik etkisi Çin başta olmak üzere dünya ekonomileri üzerinde de kendini hissettiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:23
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