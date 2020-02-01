Koronavirüs Çin'i dünyadan tecrit etti, ırkçılık eylemleri arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs Çin'i dünyadan tecrit etti, ırkçılık eylemleri arttı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs Çin'i dünyadan tecrit etti, ırkçılık eylemleri arttı

6 saat önce

Çin'in Vuhan (Wuhan) şehrinde aralık ayının ortalarında başlayarak 46 ülkeye yayılan ve şimdiye dek 259 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs sebebiyle, dünya genelinde Çin vatandaşlarına uygulanan tecrit ve ırkçılığa varan nefret söylemleri çok farklı bir boyuta taşındı

Koronavirüs Çin'i dünyadan tecrit etti, ırkçılık eylemleri arttı, System.String[]

Çin'in Vuhan (Wuhan) şehrinde aralık ayının ortalarında başlayarak en az 25 ülkeye yayılan ve şimdiye dek 259 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs sebebiyle, dünya genelinde Çin vatandaşlarına uygulanan tecrit ve ırkçılığa varan nefret söylemleri çok farklı bir boyuta taşındı.


Uzak Doğu'nun refah seviyesi yüksek ülkelerden Singapur, Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamak için imza kampanyası başlatırken, Japonya'da Twitter'da açılan #ChineseDon'tComeToJapan (Çinliler Japonya'ya gelmeyin) yazılı etiket ülkenin en trend başlıklarından biri oldu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:07 
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