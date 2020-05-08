Koronavirüs Cinsel Yolla Bulaşıyor Olabilir! - Son Dakika

Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi? soruları yanıt buldu. Yeni araştırmalara göre koronavirüsün cinsel ilişki yoluyla da bulaşabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, koronavirüsten korunmak için erkeklere sevişmeden kaçınmalarını veya prezervatif takmalarını öneriyor.

Koronavirüs Cinsel Yolla da Bulaşabiliyor!

Çinli bilim insanları, koronavirüsün bulaştığı bir yol daha keşfetti. Koronavirüs cinsel yolla da bulaşabiliyor. Sperm örnekleri analiz edilen 38 koronavirüs hastasının (28'i iyileşen, 15'i hastanede tedavisi süren) 6'sında SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi ve bu 6 hastadan ikisi iyileşmişti. Bilim insanları virüsün testislerde daha uzun süre hayatta kaldığını, böylelikle cinsel ilişki yoluyla yayılabileceğini söylüyor. Dr. Shixi Zhang, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hastanın sperminde hayatta kalmasının başkalarına bulaşma olasılığını koruduğunu belirterek, iyileşen erkeklerin ilişkiye girmemeleri veya prezervatif kullanmaları önerisinde bulunuyor.

Sheffield Üniversitesi'nde görev yapan Androloji Profesörü Prof. Allan Pacey, koronavirüs bulaşan hastaların yüzde 16'sının sperm örneklerinde SARS-CoV-2 virüsü tespit edildiğini, kesin olmamakla birlikte enfeksiyonun cinsel temas yoluyla yayılma olasılığı ortaya çıkardığını söylüyor. Ebola, Zika gibi birçok virüs türünde de aynı durumun söz konusu olduğu, ilk olmadığı da belirtildi.

Edinburgh Üniversitesi'nde çalışan, aynı zamanda Endokrinoloji Derneği üyesi Prof. Richard Sharpe de virüsün sadece aktif olarak virüs enfekte olmuş erkeklerde değil iyileşme sürecinde olan erkeklerde de bulunduğunu belirterek, Kovid-19'un cinsel ilişki yoluyla bulaşma olasılığının yüksek olduğunu söylüyor.