Koronavirüs: CNN'e göre Rusya'da 3 doktor şüpheli şekilde hastanelerin pencerelerinden düştü

Amerikan CNN televizyonu, Rusya'da son iki hafta içinde koronavirüs hastalarını tedavi eden üç doktorun şüpheli bir şekilde çalıştıkları hastanelerin pencerelerinden düştüğünü duyurdu.

Çalışma koşullarını eleştiren doktorlardan ikisi yaşamını yitirirken biri ağır yaralandı.

Başkent Moskova'nın güneyindeki Voronezh kentinde Aleksander Şulepov adlı 37 yaşındaki bir ambulans doktoru, koronavirüs hastası olmasına rağmen çalışmaya zorlandığını söylediği bir video yayımladıktan 10 gün sonra çalıştığı hastanenin ikinci katından düştü.

Yerel medyanın bölgesel sağlık yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, Cumartesi günü meydana gelen olayda kafatası çatladığı belirtilen Şulepov'un durumu ağır.

'Hasta hasta çalıştırılıyoruz'

Koronavirüs testi pozitif çıkan Şulepov, 22 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Aynı gün Şulepov ve Aleksander Kosyakin adlı bir çalışma arkadaşı sosyal medyada bir video yayımlayarak çalışma koşullarını eleştirmişti.

Kosyakin videoda, Şulepov'un koronavirüs hastası olmasına rağmen çalışmaya zorlandığını söylemişti. Kosyakin, bu videodan sonra "yalan haber" yayma suçlamasıyla polis tarafından sorgulandığını belirtti.

Şulepov, üç gün sonra başka bir video yayımlayarak sözlerini geri almış ve bu kaydı, "duygularına hakim olamadığı bir anda" kaydettiğini söylemişti.

Şulepov'un son videosunu Novousmanskaya Hastanesi'nin başhekimi Igor Potanin'le çekti.

Potanin videoda hastane çalışanlarının koruyucu malzeme eksiği olmadığını söylüyor

Novousmanskaya Hastanesi'nin açıklamasında Şulepov'un koronavirüs olduğunu bildirmesinden sonra mesaiden alındığı ve tedavi gördüğü belirtildi.

CNN'e göre Şulepov, pencereden düşen üçüncü doktor oldu.

Sibirya'nın Krasnoyarsk kentinde bir hastanenin başhekim vekili olan 47 yaşındaki Elena Nepomnyaşçaya 1 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında koronavirüs hastası olan doktorun bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğünü duyurdu.