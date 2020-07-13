Koronavirüs: Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmede lama antikoru önemli rol oynayabilir - Son Dakika

Koronavirüs: Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmede lama antikoru önemli rol oynayabilir

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı lamalardan yararlanarak bağışıklık sitemini güçlendirecek özel tasarlanmış antikor üretme çalışmalarında İngiltere'de birkaç ay içinde klinik deneylere geçilebileceği bildirildi.

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına karşı lamalardan yararlanarak bağışıklık sitemini güçlendirecek özel tasarlanmış antikor üretme çalışmalarında İngiltere'de birkaç ay içinde klinik deneylere geçilebileceği bildirildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

Rosalind Franklin Enstitüsü, Londra'nın batısındaki Reading kasabasında Fifi adlı lamadan alınan özel geliştirilmiş antikorları kullanarak Covid-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlendirecek bir tedavi üzerinde çalışıyor.

Araştırma, Nature Structural and Molecular Biology adlı dergide yayımlandı.

Reading Üniversitesi'nin web sayfasında konu ile ilgili haber, "Lamalardan alınan antikorların laboratuvar testlerinde SARS-CoV-2 virüsünü (yeni koronavirüs) etkisizleştirdiği görüldü" başlığıyla verildi.

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlıyor.

Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engelleyip virüsü yok ediyor.

Araştırmada, insandaki antikora kıyasla daha küçük ve daha basit bir yapıya sahip olan lama antikorları üzerinde oynanarak laboratuvarda yeniden biçimlendirildi.

Araştırma ekibinin başında yer alan Enstitü direktörü Profesör James Naismith, bu süreci koronavirüs kilidine uyan bir anahtar kesme işlemine benzetiyor.

"Lamaların antikorları, kilide tam uymayan anahtar gibi, kilide giriyor, ama çevirecek kadar yerine oturmuyor."

"Biz de moleküler biyoloji ile bu anahtarı kilide tam oturacak hale getiriyoruz."

Antikorlar, edinilmiş bağışıklık sisteminin bir parçasıdır; vücuda saldıran virüs veya bakteriyi engellemek üzere biçim değiştiren moleküllerdir.

Prof. Naismith, "Tekrar aynı virüse maruz kaldığınızda antikorlar virüsün etrafına yapışır ve vücudunuz onları imha eder" diye açıklıyor bu süreci.

İhtiyaca göre antikor üretimi

Bu şekilde virüse uyarlanmış antikorlar aracılığıyla hastanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşmiş kişilerin antikor bakımından zengin kanının ayrıştırılması ile elde edilen plazmanın hastalarda kullanılması halinde iyileşme sürecinin kısaldığını gösteren veriler zaten vardı.

Ancak lamalardan elde edilen antikor sayesinde, bilim insanlarının ihtiyaca göre, koronavirüse özgü antikorlar üretebilmesi mümkün olacak.

Prof. Naismith, lamanın antikoru üzerinde oynanan kısmının laboratuvarda üretilebileceğini ve bunun virüse karşı en etkili silahlardan biri olduğunu söylüyor.

Bunlar, koronavirüsün dış çeperindeki "dikenli protein" olarak bilinen çıkıntılara yapışarak virüsün insan hücrelerine girmesini engelliyor.

Profesör, "Bağışıklık sisteminin vücudumuzda yaptığı işi biz laboratuvarda hızlı bir şekilde yapıyoruz. Virüs birden değişirse ya da yeni bir virüs çıkarsa laboratuvarda ona uygun antikor kısımları üretebiliriz" diyor.

Araştırma ekibinin bu yaz hayvanlar üzerinde denemelere başlaması ve yıl sonunda da klinik deneylere geçilmesi planlanıyor.

Reading Üniversitesi, Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:37 

Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmede lama antikoru önemli rol oynayabilir - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 02:33:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Covid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmede lama antikoru önemli rol oynayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]