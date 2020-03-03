Koronavirüs (Covid-19): ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19): ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19): ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

7 saat önce

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüsün neden olduğu ekonomik riskler nedeniyle olağanüstü bir toplantıda politika faizini 50 baz puan indirdi.

Koronavirüs (Covid-19): ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed), koronavirüsün neden olduğu ekonomik riskler nedeniyle olağanüstü bir toplantıda politika faizini 50 baz puan indirdi.

Alınan kararla politika faizi yüzde 1-1,25 aralığına çekildi.

Fed, 2008'deki küresel mali krizden bu yana olağanüstü bir toplantı yapmamış ve politika faizini 50 baz puan indirmemişti.

Aldıkları kararı kamuoyuna açıklayan Fed Başkanı Jerome Powell, Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüsün dünya ekonomisini bir süre daha olumsuz etkileyeceğini söyledi.

G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bugün bir araya gelmiş ancak faiz oranlarının koordineli bir şekilde düşürülmesine yönelik bir açıklama yapmamışlardı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce düzenli olarak Jerome Powell'a faiz indirimine gitmesi çağrısı yapmıştı.

Trump son faiz indirimi sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Daha fazla parasal genişleme ve faiz indirim!" yazdı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise kararlarını siyasi koşullara göre vermediklerini vurguluyor ancak faiz indirimlerinin sürebileceğini söylüyor.

OECD büyüme tahminini düşürmüştü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Pazartsi günü koronavirüs yüzünden 2020'nin, dünya ekonomisinin 2009'dan bu yana en yavaş büyüyeceği yıl olabileceği uyarısında bulunmuştu.

OECD 2020 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,4'e indirmiş ve koronavirüsün etkisini daha uzun süre göstermesi halinde çok sayıda ülkenin resesyona girebileceğini vurgulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:30 
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