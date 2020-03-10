Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi

6 saat önce

Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.

Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi, System.String[]

Çin'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıktı.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonlular koronavirüse karşı hamsi kolonyası ile önlem alıyor
Meral Akşener, koronavirüse karşı Erdoğan'ın tokalaşmayın önerisini dinlemedi Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]