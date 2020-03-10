Son Dakika › Dünya › Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi - Son Dakika Dünya
Koronavirüs (Covid-19): Çin'de ölenlerin sayısı 3 bin 139'a yükseldi
6 saat önce
Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.
Çin'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:47
Son Dakika Trabzonlular koronavirüse karşı hamsi kolonyası ile önlem alıyor Meral Akşener, koronavirüse karşı Erdoğan'ın tokalaşmayın önerisini dinlemedi Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor