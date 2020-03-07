Koronavirüs (Covid-19): Evlerde virüs yüzünden hangi ürünler depolanıyor?

Koronavirüs: İnsanlar hangi ürünleri evlerinde depoluyor?

Koronavirüsten şu ana kadar 79 ülkede 95 bin insan etkilendi. Virüs kitlelere hızla yayılmaya devam ettikçe, insanlar korku halinde olası bir durumda kendilerini izole edebilmek için çeşitli ihtiyaçlarını marketlerden evlerine depolamaya başladı.

İnsanlar süpermarketlerden hangi ürünleri almayı tercih ediyor ve hangi ürünlerin stokları marketlerde azaldı? İşte çok satılan ürünlerden bazıları:

Yüz maskeleri

Sınırlı bir koruma sağlamasına rağmen salgın başladığından beri çare olarak görülen yüz maskeleri eczanelerde, marketlerde ve Amazon'da hızla tükenmeye devam ediyor.

Brezilyalı maske üreticisi CEO Miguel Luiz Gricheno, Reuters haber ajansına, "İnsanların bu günlerde maskeleri altın kadar değerli gördüğünü ve salgın başladığından beri maske üretiminin iki katına çıktığını" söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgın sırasında sağlık personelleri tarafından kullanılmak üzere 89 milyon maskeye, 76 milyon ameliyat eldivenine, 1,6 milyon gözlüğe ihtiyaç olacağını ön görmekte.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Maske stoklarının azalması, virüsle mücale eden sağlık personellerini, hemşireleri ve doktorları zor durumda bırakıyor" dedi.

El temizleme jelleri

Fransa'da temizlik malzemelerinin fiyatının 3 katına çıkmasıyla birlikte hükümet karaborsaya düşen hijyen malzemelerinin satışlarını engellemeye çalışıyor. Fransa'nın finans bakanı Bruno Le Maire, halkı Twitter'dan şu sözlerle uyardı: "Fiyatlar artmaya devam ederse, maskelerin ve jellerin fiyatlarının sabitlenmesi için yasa çıkarmaya hazırım".

Pakistan hükümeti, mağaza sahiplerinin medikal malzemelerin ve ilaçların talebindeki artıştan faydalanmamaları konusunda uyarı yaptı.

İran Sağlık Bakanı Saeed Namaki, ülkedeki bazı işletmelerin hızla artan salgından istifade etmeye çalıştığını ve temizlik malzemelerini fahiş fiyatlara sattıklarını söylüyor.

Rus gazetesi Vedemosti'ne göre el temizleme jellerine, sabunlara ve ıslak mendillere olan talep geçtiğimiz ay iki katına çıktı.

Tuvalet kağıtları

Çeşitli ülkelerde evden çalışmanın ve okulların iptal olmasının yaygın bir hale gelmesiyle birlikte vatandaşlar tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi ve uzun ömürlü süt gibi ürünleri evlerinde stoklamaya başladı.

Singapur, Hong Kong ve Japonya gibi virüsten en çok etkilenen ülkelerde tuvalet kağıdı azlığı görülmekte.

Avustralya'daki marketlerdeki tuvalet kağıdı reyonunun dakikalar içerisinde tükenmesi nedeniyle bir süpermarket zinciri dörtlü satılan tuvalet kağıtlarının satışına limit koydu.

Geçen sene, İngiltere'deki market alışverişlerini online bir şekilde yapmayı tercih eden %45'lik kesimin bu sene sepetlerine daha fazla ürün koyması bekleniyor.

Market yetkilileri teslimat zamanının önceden belirtildiği zamanlarda yemek stoklarında bir sorun yaşanmayacağını belirtti.

Jenerik ilaçlar

İlaçların tedariğinde çıkabilecek problemlere karşı tüketicilere reçetelerini önceden yazdırmaları önerildi.

Dünyadaki jenerik ilaçlarının %20'sini karşılayan Hindistan, dünyadaki en etkili ağrı kesicilerden biri olan parasetamol dahil 20 tane ilacın tedariğinin, ilaç içindeki kimyasalların üçte ikisinin Çin'den getirilmesi sebebiyle sınırlandığını söyledi.

Jenerik ilaç (jenerik ilaç) orijinal ilacın yasal koruma süresinin dolması ile birlikte ilaç şirketlerinin piyasaya sürdüğü orijinal ilacın benzerlerine verilen isim.

Hindistan hükümeti insanları sakinliğe çağırarak, insanlara üç ay boyunca yetebilecek düzeyde ilaç bulundurduklarını söyledi.

BBC Monitoring'e göre, Kenya ve Nijerya'da ilaçlar hakkındaki endişeler gittikçe büyüyor.

Kenya'daki Daily Nation'a göre, Hindistan'ın yaptığı yasaklamalar ilaçların fiyatının artmasına ve bazı durumlarda üç katına satılmasına sebep oldu.