Koronavirüs (Covid-19): Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatı kontrol edilecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs (Covid-19): Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatı kontrol edilecek - Son Dakika

Koronavirüs (Covid-19): Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatı kontrol edilecek

15 dakika önce

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek el temizleme jellerinin ve sıvı maddelerin fiyatlarını kontrol etme sözü verdi.

Koronavirüs (Covid-19): Fransa'da el temizleme jellerinin fiyatı kontrol edilecek, System.String[]

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek el temizleme jellerinin ve sıvı maddelerin fiyatlarını kontrol etme sözü verdi.

Bruno Le Maire, spekülatörlerin alkol bazlı ürünlerin fiyatlarını dört katına çıkarmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fransa hükümeti ayrıca yayımladığı bir kararnameyle, 31 Mayıs'a kadar, yüz maskesi stoklarına el koyacağını açıkladı.

Alınan karar uyarınca maskeler sadece hastanelerde ve eczanelerde satılacak.

Doktor kararı olmadan kimsenin maske satın almasına izin verilemeycek.

Fransa'da şu ana kadar dört kişi koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetti.

Ülkede iki hafta öncesine kadar 12 olan koronavirüs vakalarının sayısı bugün itibarıyla 200'ü aşmış durumda.





Fransa'da 5 binden fazla kişinin kapalı alanlarda toplanması yasaklanmıştı.

Başkent Paris yakınlarındaki L'oise bölgesinde 125 sinemanın kapatılması sonrası ülkede film gösterimleri de erteleniyor.

Üç gündür kapalı olan Paris'teki Louvre Müzesi'nin ise yakında yeniden açılacağı açıklandı.

Bruno Le Maire, Fransa, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:00 
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