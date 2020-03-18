Koronavirüs (Covid-19): Hindistan'da 25 bin şişe sahte el dezenfektanı bulundu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19): Hindistan'da 25 bin şişe sahte el dezenfektanı bulundu - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19): Hindistan'da 25 bin şişe sahte el dezenfektanı bulundu

6 saat önce

Hindistan polisi, Haydarabad kentinde bir atölyeye yapılan baskında 25 bin şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildiğini açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19): Hindistan'da 25 bin şişe sahte el dezenfektanı bulundu, System.String[]

Hindistan polisi, Haydarabad kentinde bir atölyeye yapılan baskında 25 bin şişe sahte el dezenfektanı ele geçirildiğini açıkladı.

Yetkililer, aynı kişilerin bölgede şimdiye kadar 100 bin şişe dezenfektan sattığının belirlendiğini söylüyor.

Polisin başka operasyonlarla da daha küçük miktarlarda temizlik jelleri ve sağlıksız koşullarda ruhsatsız üretilen yüz maskelerine el koyduğu belirtiyor

Koronavirüs salgınında tüm dünyada yüz maskesiyle birlikte el dezenfektanına da talep arttı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde geçen hafta süpermarketlerden yaklaşık 18 bin şişe el dezenfektanı toplayıp Amazon'da satışa çıkaran bir kişi hakkına soruşturma başlatılmıştı.

Amazon, tanesi bir dolardan alınıp 70 dolara pazarlanan bu jellerin satışını durdurmuştu.





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BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:15 

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