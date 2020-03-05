İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika Dünya

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

6 saat önce

116 vakanın yaşandığı İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti. hayatını kaybeden 70 yaşındaki hastanın başka sağlık sorunları da olduğu öğrenildi.

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti, System.String[]

İngiltere'de başka sağlık sorunları olduğu belirtilen ileri yaştaki bir kişi koronavirüs tanısının konmasının ardından hayatını kaybetti. Bu gelişme ülkede koronavirüsten ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Guardian gazetesi, hastanın 70 yaşlarında bir kadın olduğunun anlaşıldığını yazdı. Resmi yetkililer hayatını kaybeden kişinin ismini, yaşını ve cinsiyetini açıklamadı.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Başkent Londra'ya yaklaşık 75 kilometrelik uzaklıktaki Royal Berkshire Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "koronavirüs ile alakası olmayan nedenlerle hastaneye zaman zaman yatan ileri yaştaki bir hastanın" hayatını kaybettiği kaydedildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, hastanın "hastaneye yatırıldığı ve dün gece koronavirüs testinin pozitif çıktığı" ifadeleri yer aldı.

VİRÜS GALLER'E DE SIÇRADI

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, ülkede 5 Mart günü yerel saatle sabah 09.00 itibarıyla 18.083 kişinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, bu kişilerden 17.968 kişinin test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Galler'de bir kişide daha virüs tespit edildi.

Böylece ülkede koronavirüsün bulaştığı belirtilen kişi sayısı 116'ya çıktı. Çarşamba gününden beri hastalığa yakalanan kişi sayısının 30'dan fazla artış gösterdiği kaydediliyor.

The Guardian Gazetesi, İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası BM'den İdlib'de başlayan ateşkes ile ilgili ilk açıklama: Kalıcı olmasını umut ediyoruz

Son Dakika Haberleri
01:43 Aleyna Tilki, babası ve Aynur Aydın arasında yaşanan polemik hakkında konuştu
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 05:50:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]