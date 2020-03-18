Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın... - Son Dakika
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Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın...

6 saat önce

İtalya'da koronavirüsün ilk görüldüğü ve ilk karantinaya alınan yerleşim yerlerinden olan Vo isimli kasaba, salgını herkese test yaparak aştı.

Koronavirüs (Covid-19): İtalya'da virüsten ilk ölümün görüldüğü kasabada yapılan araştırmanın..., System.String[]

İtalya'da koronavirüsün ilk görüldüğü ve ilk karantinaya alınan yerleşim yerlerinden olan Veneto bölgesindeki Vo isimli kasabada yürütülen projeyle virüsün yayılması durduruldu.

Ülkede ilk koronavirüs ölümü 21 Şubat'ta, Padova kentine bağlı Vo kasabasında kaydedilmişti. 3300 nüfuslu Vo, ülkede ilk olarak karantina altına alınan 11 kasabadan biriydi.

Vo'da yürütülen deney niteliğindeki çalışmayla, semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere herkese koronavirüs testi yapıldı. Testlerde pozitif çıkanların yüzde 50-75'i herhangi bir hastalık belirtisi göstermiyordu. Ancak bu semptomsuz koronavirüs taşıyıcıları da, virüsün yayılmasına neden oldukları için izole edildi.

14 Mart'ta Veneto Bölgesi tarafından açıklanan veriler, kasabada yeni koronavirüs vakasının görülmediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan bilim insanlarının İtalyan basınına yaptıkları açıklamalara göre, Vo deneyi testlerin yaygınlaştırılmasının önemini gösteriyor. İtalya'nın geri kalanında halen hastalık semptomları göstermeyenlere koronavirüs testi yapılmıyor. Ancak, koronavirüs taşıyan kişilerin çoğunluğunun hastalık belirtisi göstermedikleri için özel tedbir almamalarının virüsün yayılmasını kolaylaştırdığı belirtiliyor.





Araştırmanın sonuçlarını raporlayan Floransa Üniversitesi Klinik İmmunoloji Profesörü Sergio Romagnani, "Enfeksiyon kapanların büyük kısmı, yüzde 50-75 arası, hiçbir semptom göstermiyor ama virüsün yayılması için müthiş bir kaynak teşkil ediyor" dedi. Romagnani, Vo kasabasında belirti göstermeyen vakaların da izole edilmesi sayesinde "hasta sayısının 7-10 gün içinde 88'den 7'e indiğini" söyledi.

Profesör Sergio Romagnani, belirti göstermese de virüs taşıyanlar arasında genç nüfusun yüksek olduğunu da vurguladı.

Romagnani, "Semptom göstermeyen vakaların da izole edilmesi, virüsün yayılmasını ve hastalığın ciddiyetini kontrol altına almak için temel önemde" dedi.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia da, Vo kasabasında yapılan araştırmayı referans göstererek bölge genelinde koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Zaia, "Semptom göstermeyen ama pozitif olan kişiler belirlenmeli, çünkü bu insanlar ortalıkta dolaşmaya devam ederse başkalarına da virüsü bulaştırır" dedi.

"Bölgenin tamamına test yapabilmeyi isterdim" diyen Zaia, bunun şu aşamada mümkün olmaması nedeniyle "pozitif oldukları belirlenen kişilerin yakınlarına, semptomları olmasa bile test yapılacağını" söyledi. Zaia, mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşabilmek için "karavanlarla yola çıkıp test yapacaklarını" açıkladı.





İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:55 

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