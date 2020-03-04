Koronavirüs (Covid-19): İtalyan basınına göre virüs yüzünden ülkede 'yaşam tarzı değişecek'

Koronavirüs bağlantılı can kaybının 79'a, vaka sayısının da 2502'ye yükseldiği İtalya'da, hükümet tarafından virüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu bir dizi sıkı tedbir içeren bir rehber hazırladı. Bu tedbirler arasında yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması; tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılması; diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşılmaması ve spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması gibi tavsiyeler yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun tüm ülkede 30 gün geçerli olmak üzere hazırladığı tavsiye paketinin Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi ve resmiyet kazanması bekleniyor. Pakette yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

İtalyan basını: Yaşam tarzımız değişecek

Bu önlem paketi bugünkü İtalyan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

La Stampa gazetesi haberi, "İtalya bir ay karantinada" manşetiyle yayımladı.

La Repubblica da, "Daha az temas, daha az enfeksiyon" üst başlığının altına "Öpüşmeden, uzaktan selamlaşın" diye yazdı.

Corriere della Sera da manşetten verdiği haberde "Virüs, tüm İtalya'da yeni kurallar" başlığını kullandı ve "İnsanlar arasında bir metre mesafe. Öpüşmek ya da el sıkışmak yok. Etkinlikler iptal, futbol bir ay seyircisiz" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, bu önlemlerin hayata geçirilmesinin İtalyanların en az bir ay boyunca "yaşam tarzını değiştirmesi" anlamına geleceğini vurguladı.

Haberlerde, bu tedbirlerin başta yoğun bakım servisleri olmak üzere sağlık sisteminin yükünü azaltma amacı taşıdığı da belirtildi.