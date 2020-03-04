Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül?

6 saat önce

Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüs özellikle yaşlılarda hayati riske yol açıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üzeri olduğu görüldü.

Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül?, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 93 bini, ölü sayısı ise 3 bin 200'ü geçti. Hastalardan 51 bini iyileşti. Uzmanlar, hızla yayılan virüsün öldürme oranının düşük (yüzde 2'nin üzerinde) olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Covid-19 adı verilen virüs özellikle yaşlılarda hayati riske yol açıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üzeri olduğu görüldü.


80 yaşın üzerindeki hastaların yüzde 15'i öldü


29 Şubat 2020 itibariyle açıklanan resmi verilere göre virüse yakalanan 80 yaş üzeri hastaların yüzde 14.8'i hayatını kaybetti. Bu rakam, 70-79 arasında yüzde 8'e, 60-69 arasında ise yüzde 3.6'ya düşüyor. 50-59 yaş aralığındaki hastalardan ölenlerin oranı yüzde 1.3, 40-49 aralığında yüzde 0.4, 30-39, 20-29 ve 10-19 gruplarında da yüzde 0.2 oranı karşımıza çıkıyor. Virüsten dolayı hayatını kaybeden 0-9 yaş arasında hasta bulunmuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu
Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık ABD Libya'da tarafını seçti: Libya'yı tehdit edenlerin cezalandırılması için UMH ile çalışacağız Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]