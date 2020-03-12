Koronavirüs (Covid-19): NBA'de sezonun kalan tüm maçları askıya alındı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Spor Koronavirüs (Covid-19): NBA'de sezonun kalan tüm maçları askıya alındı - Son Dakika Spor

Koronavirüs (Covid-19): NBA'de sezonun kalan tüm maçları askıya alındı

1 saat önce

ABD'de koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.

Koronavirüs (Covid-19): NBA'de sezonun kalan tüm maçları askıya alındı, System.String[]

ABD'de koronavirüsle mücadele amacıyla alınan önlemler kapsamında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun kalan tüm maçları askıya alındı.

NBA yönetimi bu kararı, Oklahoma City Thunder- Utah Jazz maçının, başlamasına kısa bir süre kala ertelenmesinin ardından açıkladı.

Yapılan açıklamada, Utah Jazz takımının oyuncularından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Adı açıklanmayan oyuncunun salonda olmadığı da duyuruldu.





ESPN Televizyonu ise koronavirüs testi pozitif çıkan basketbolcunun Fransız pivot Rudy Gobert olduğunu, Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder'dan bazı oyuncuların karantinaya alındıklarını bildirdi.





NBA yönetimi kararını açıkladığında; Dallas Mavericks- Denver Nuggets maçının üçüncü, New York Knicks- Atlanta Hawks ve Charlotte Hornets- Miami Heat maçlarının dördüncü periyodu oynanıyordu.

Bu maçların tamamlanacak.

New Orleans Pelicans- Sacramento Kings maçının oynanıp oynanmayacağı ise henüz belli olmadı.





Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz, basketbol, Spor, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:20 
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