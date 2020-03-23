Koronavirüs: Covid-19 nedir, salgının önlenmesi için neler yapılmalı? - Son Dakika

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Koronavirüs: Covid-19 nedir, salgının önlenmesi için neler yapılmalı?
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü, Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde koronavirus ailesinden yeni bir virüs tespit edildiğini duyurdu.
2019'un Aralık ayında Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan şehrinde koronavirus ailesinden yeni bir virüs tespit edildiğini duyurdu.
İlerleyen günlerde virüs, başta komşu ülkelerde olmak üzere katlanan vakalar halinde yayıldı.
Virüsü bir şehir ya da ülke ile ilişkilendirmek istemeyen DSÖ, salgının adını 11 Şubat'ta COVID - 19 olarak duyurdu.
Peki Covid-19 Nasıl bulaşır? Vücuda etkileri nelerdir? Salgınlarla nasıl mücadele ediliyor?
Haber-Grafik: Mesut Ersöz
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:35
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