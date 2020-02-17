Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kedisini terk etmemek için Vuhan'da kaldı, ülkesi Kanada'ya... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kedisini terk etmemek için Vuhan'da kaldı, ülkesi Kanada'ya... - Son Dakika

Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kedisini terk etmemek için Vuhan'da kaldı, ülkesi Kanada'ya...

6 saat önce

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentinde yaşayan 21 yaşındaki bir Kanada vatandaşı, kedisini arkada bırakmamak için ülkesine dönmedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen kedisini terk etmemek için Vuhan'da kaldı, ülkesi Kanada'ya..., System.String[]

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kentinde yaşayan 21 yaşındaki bir Kanada vatandaşı, kedisini terk etmemek için ülkesine dönmedi.

Business Insider sitesinin haberine göre Kristina Shramko, Kanada hükümetinin tahliye programına kayıt olduğunu fakat uçakta kedilere izin verilmediği için Vuhan'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasından sekiz ay önce Vuhan'a yerleşen Shramko, "Kitya'yı burada arkadaşlarıma bırakabilirdim. Ama onu terk etmek istemedim" dedi.

Vancouver'da moda pazarlamacılığı okuyan Shramko'nun birlikte yaşadığı erkek arkadaşının salgından önce bir iş gezisine gittiği ancak 23 Ocak'tan beri karantina altında olan kente dönemediği belirtiliyor.





'Karantina Mayıs'a kadar sürer' söylentisi

En son bir hafta önce evininin karşısındaki süpermarketten alışveriş yapmak için dışarı çıktığını anlatan Shramko, günlerini YouTube kanalında yayımladığı videolar yaparak ve kedisiyle oynayarak geçirdiğini fakat kimseyle temas edemediği için psikolojisinin bozulduğunu söylüyor.

Karantinanın Nisan ya da Mayıs'a kadar sürebileceği söylentileri dolaştığına dikkat çeken Shramko, zorunlu olmadıkça markete gitmek için de dışarı çıkmadığını ve az bir parayla yetindiğini belirtiyor.

Çin'de Vuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaletinde 50 milyon kadar kişi karantina altında yaşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kanada, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:35 
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