Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 286'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 286'ya yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 286'ya yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 286'ya, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 95 bin 416'ya yükselirken; 53 bin 298 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 286'ya yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 286'ya, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 95 bin 416'ya yükselirken; 53 bin 298 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 258 arttı.

İran ve İtalya'da virüsün yayılmaz hızının tehlikeli hale gelmeye başladığı belirtildi. Yetkililer, İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu; vaka sayısının ise 3 bin 90 kişiye yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte İtalya'da ölü sayısı 28 artarken; vaka sayısı da 588 arttı. Ayrıca Güney Kore'de 5 bin 766 vakanın bulunduğu; 35 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İtalya'da hükümet, ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerde koronavirüs nedeniyle Mart ayının ortasına kadar geçici olarak eğitime ara verme kararı aldı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 92, VAKA SAYISI 2 BİN 922

Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise vaka sayısının 2 bin 922'ye; ölü sayısının ise 92'ye yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte İran'da virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 586 arttı.

FRANSA, İSPANYA VE ALMANYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da dün 203 olarak duyurulan vaka sayısı bugün 262'ye yükseldi. Öte yandan Fransa'da 285 kişide virüs tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 222 kişide virüs tespit edildiği; 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Almanya'da henüz koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.


Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İsviçre'de ilk ölüm gerçekleşti
İtalya-Türkiye maçı için koronavirüs açıklaması! Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı İtalya'dan Türkiye maçı ve koronavirüs açıklaması: Ertelenme senaryosu gündemimizde değil

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:11:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 286'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]