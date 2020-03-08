Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 594'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 106 bin 165'e yükselirken; 59 bin 942 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 594'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 106 bin 165'e yükselirken; 59 bin 942 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 977 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 233'e yükselirken; vaka sayısı da 5 bin 883'e çıktı.

İRAN'DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 145'e, vaka sayısının ise 5 bin 823'e çıktığı duyuruldu. İran'da her gün koronavirüs nedeniyle 15 ila 20 kişi yaşamını yitiriyor.

ABD'DE VAKA SAYISINDA ARTIŞ

ABD'de koronavirüs vakaları arttı. Son sayılara göre virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 433, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 16'sının Washington, birinin Kaliforniya eyaletinde olduğu açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 32, New York kentinde ise 57 vaka bulunuyor.

ORTA AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 800'e yükselirken; koronavirüs nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi. Öte yandan, Fransa'da 949 kişide virüs tespit edildiği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 525 kişide virüs tespit edildiği; 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır surlarında "selfie" çılgınlığının önüne geçilemiyor
Koronavirüs görülmeyen Türkiye, turistlerin gözdesi oldu İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın askıya alınmasını desteklediğini söyledi Rusya'da koronavirüs salgınında kendini izole etmeyenlere karşı hapis cezası uyarısı

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]