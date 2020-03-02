Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048'e yükseldi

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74'e yükselirken; 45 bin 110 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 48'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74'e yükselirken; 45 bin 110 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 91 arttı.

Çin dışında İran ve İtalya'da da virüsün hızla yayılması sonucu vaka ve ölü sayılarında artış yaşandı. İran'da vaka sayısı 978'e çıkarken; ölü sayısı 54'e yükseldi. İtalya'da ise vaka sayısı 1694'e; ölü sayısı ise 34'e yükseldi


Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:48 Kaynak: DHA
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