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Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni gelişmeler: Dünyada son 24 saatte neler oldu?
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı dünya genelinde 11 bin 400'ü geçti, 88 bin kişi ise sağlığına kavuştu. Covid-19 ile ilgili dünyadaki son gelişmeler bu haberimizde...
Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı dünya genelinde 11 bin 400'ü geçti, 88 bin kişi ise sağlığına kavuştu. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün genç yaşlı ayrımı yapmadığını hatırlatarak kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha yineledi.
Dünya genelinde koronavirüs salgını ile ilgili bugünkü gelişmeler Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:14
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