Koronavirüs (Covid-19): Times, İngiltere hükümetinin tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını... - Son Dakika
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Son Dakika Spor Koronavirüs (Covid-19): Times, İngiltere hükümetinin tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını... - Son Dakika Spor

Koronavirüs (Covid-19): Times, İngiltere hükümetinin tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını...

22 dakika önce

İngiliz Times gazetesi, İngiltere hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını planladığını yazdı.

Koronavirüs (Covid-19): Times, İngiltere hükümetinin tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını..., System.String[]

İngiliz Times gazetesi, İngiltere hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını planladığını yazdı. Gazeteye göre söz konusu karar bugün kamuoyuna açıklanabilir.

Times'ın spor sayfalarındaki özel haberinin başlığı, "Açıklıyoruz: Futbolun kriz planı".

İngiltere hükümetinin Acil Durum Komitesi (COBRA) bu sabah toplanarak koronavirüsle mücadele önlemlerini görüşecek. COBRA'nın öncelikli gündem maddesi, salgının "kontrol altına alınması aşamasından geciktirilmesi aşamasına geçilmesi" sırasında alınması gereken önlemler olacak.

Times'a göre İngiltere hükümetinin futbol karşılaşmalarıyla ilgili olarak almayı planladığı önlemler şunlar:





Guardiola: Maçların seyircisiz oynanmasına karşıyım

İngiltere'de Manchester City Menajeri Pep Guardiola daha önce maçların seyircisiz oynanmasına karşı olduğunu söylemişti.

Avrupa'nın beş büyük futbol liginde halen sadece İtalya Birinci Ligi Serie A'da tüm maçlar askıya alınmış durumda.

Almanya Birinci Ligi Bundesliga ve Fransa Birinci Ligi Ligue One'da maçların seyircisiz oynanmasına başlandı.

İspanya Birinci Ligi La Liga'da da maçların seyircisiz oynanması gündemde.

İstatistik sitesi Worldometers'a göre Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 126 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çarşamba günü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

Virüs Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda.

İngiltere'de şu ana kadar 456 koronavirüs vakası görüldü.

Ülkede Covid-19 hastalığı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.





İngiltere, Futbol, Times, Spor, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:05 
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