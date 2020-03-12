Koronavirüs (Covid-19): Tom Hanks, eşinin ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs (Covid-19): Tom Hanks, eşinin ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs (Covid-19): Tom Hanks, eşinin ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı

50 dakika önce

63 yaşındaki Amerikalı aktör, Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19): Tom Hanks, eşinin ve kendisinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı, System.String[]

Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tom Hanks, hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi.

Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karatinada olacaklarını belirtti.

Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti.

Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında.

Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.

İstatistik sitesi Worldometers'a göre Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 126 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çarşamba günü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı.

Virüs Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda.

Australya'da bilinen vaka sayısı 139, Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3.





Rita Wilson, Avustralya, Tom Hanks, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:05 
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