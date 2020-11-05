Koronavirüs: Danimarka'da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu, milyonlarca vizon öldürülecek

Danimarka'da milyonlarca vizonun öldürüleceği açıklandı. Hayatlarına son verilecek vizon sayısı 17 milyonu bulabilir. Karar, çiftliklerdeki hayvanlarda Covid-19'un insanlara bulaşan, mutasyona uğramış bir türünün görülmesi üzerine alındı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, mutasyona uğramış virüsün, geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının etkinliği için tehlike oluşturduğunu söyledi. Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi.

Polis yetkilileri, hayvanların öldürülmesine en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

'Mutasyona uğrayan virüs insanlara bulaştı'

Danimarka'nın kuzeyindeki Jutland bölgesi ve bazı Avrupa ülkelerindeki vizon çiftliklerinde birkaç aydır koronavirüs vakaları görülüyor. Ancak Danimarka'daki çiftliklerde virüsün hızla yayıldığı ve koronavirüsün mutasyona uğradığı beş vaka görüldüğü belirtiliyor.

Yetkililer, vizonlardan hayvanlara hastalığın geçtiği 12 vaka tespit edildiğini söylüyor.

Başbakan Frederiksen: Durum çok çok ciddi

Başbakan Frederiksen, "Durum çok çok ciddi. Virüs vizonlarda mutasyona uğradı ve insanlara geçti" dedi ve 'sağlık yetkililerinin tavsiyesiyle üzülerek böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını" söyledi.

Mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma kabiliyetini zayıflattığına ilişkin bir çalışmaya atıfta bulunan Frederiksen bunun geliştirilmekte olan aşıları etkisiz hale getirebileceğini vurguladı.

Frederiksen, "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da büyüttü. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" dedi.

Danimarka Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde, 1000'den fazla çiftlikte vizonların uyutulacağını söyledi.