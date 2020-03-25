Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek - Son Dakika
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Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek

7 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ekmek fırını işleten Yener Aydın (51), koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verme kararı aldı.

Koronavirüs dayanışması için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verecek, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ekmek fırını işleten Yener Aydın (51), koronavirüs salgınında dayanışma içinde olmak için ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim" dedi.

Akyazı Ömercikler Mahallesi'nde ekmek fırını işleten Yener Aydın, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalanlara ücretsiz ekmek verme kararı aldı. Yener, günde 100 kişiye ücretsiz ekmek verileceğini söyledi. Yaklaşık 20 yıldır fırın işletmeciliği yaptığını belirten Yener Aydın, "Bugün yardımlaşma günüdür, herkes zor durumda. Bir ekmek alamayacak insanlar var. Hep beraber yardımcı olalım, bu hastalığı yenelim. İnsan aç kalınca, hastalık daha çok bulaşır. Önemli olan karnın tok olması ve cesareti olması hastalığı yenmesidir" dedi.Babasıyla birlikte fırını işleten Uğur Aydın (27), "Salgın sebebiyle milletimiz sıkıntılı bir dönemde. Millet zor durumda insanlar paralarının olmadığını belirterek ekmek rica ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu kampanyayı başlattık. İnşallah bu kampanya hayırlı olur" diye konuştu.


Akyazı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:20 Kaynak: DHA

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