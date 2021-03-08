Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika

Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı

08.03.2021 17:35
Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 6 Mart'ta 119 bin 610 personelin katılımıyla yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye ise idari işlem uygulandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 6 Mart'ta 119 bin 610 personelin katılımıyla yurt genelinde yapılan koronavirüs denetimlerinde 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye ise idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyum sağlanması amacıyla 'Dinamik Denetim Modeli' başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak 6 Mart'ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal gibi umuma açık iş yeri ve işletmeleri kapsayan denetim faaliyeti yürütüldü. Vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 8 bin 476 yönetici personelin katıldığı denetimlerde; 29 bin 689 ekipten oluşan 119 bin 610 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimler kapsamında 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı kontrol edildi. Denetimler sonucunda tedbire aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 82 iş yerine uyarma cezası, 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri ve kişiler hakkında toplam 398 suç duyurusunda bulunuldu. 106 araç faaliyetten men edilirken, 20 iş yerine kapatma cezası uygulandı.


Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs denetiminde 3 bin 351 iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika


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