Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: Tematik denetimlerde 3 bin 847 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dün yapılan tematik denetimlerde 296 iş yeri/işletmenin tedbirlere uyması için uyarıldığını, 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme döneminde kesintisiz devam eden konu bazlı tematik denetimlerde ülke genelinde dün restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır, çay bahçesi, dernek lokali, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, havalimanı, gar, otogar, otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri kontrol edildi.

Vali, vali yardımcısı, kaymakam, il, ilçe müdürü olmak üzere 5 bin 608 yönetici personelin katıldığı denetimlerde 20 bin 391 ekipten oluşan 83 bin 62 personel görev yaptı.

Uygulamada 65 bin 502 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır, çay bahçesi, dernek lokali, 17 bin 721 şehir içi toplu ulaşım aracı, 7 bin 392 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 1123 havalimanı, gar, otogar, 7 bin 4 otel, konaklama tesisi, kayak oteli ve tesisi denetlendi.

Denetimlerde 421 iş yeri/işletme ile 3 bin 593 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

296 iş yeri/işletme tedbirlere uyması konusunda uyarıldı, 3 bin 847 işletme/iş yeri ve kişiye işlem uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında 126 suç duyurusunda bulunuldu ve 39 araç faaliyetten men edildi.