Koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Oluşan uzun araç kuyruğu

Emniyet ekibinin denetim yapması

Sürücü ve yolcuların ateşinin ölçülmesi Uşak'ta koronavirüs denetimleri

Denetimlerde, uzun araç kuyrukları oluştu

UŞAK - Uşak'ta D300 kara yolu Ankara- İzmir güzergahında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, kent girişindeki kontrol noktalarında ateş ölçer ile uygulama yaptı. Ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapan polis ekipleri, vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiğini sordu. Sürücü bilgilerini ve iletişim numaralarını alan ekipler, vatandaşları çok gerekmediği sürece evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan, denetimde uzun araç kuyrukları oluşurken, köy yollarından denetime girmeden kaçmak isteyen sürücülere polis ekipleri izin vermedi.

Ankara'dan İzmir'e giden Mehmet Karakaya, uzun kuyruk sebebiyle bir süre beklediklerini fakat kendisinin ve ülkesinin sağlığı için gerekirse sabaha kadar bekleyebileceğini belirterek denetimlerin önemine değindi.