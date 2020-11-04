Koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Koronavirüs denetimleri devam ediyor

04.11.2020 18:19
Koronavirüs denetimleri devam ediyor, System.String[]

Karabük'te vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Karabük'te vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekipleri, Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile İçişleri Bakanlığı Genelgeleri'nde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda denetimlerine devam ediyor.

Ekipler vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği; ticari taksiler, taksi durakları, berber, kuaför ve güzellik salonları, bilardo salonları, halı sahalar ve spor salonlarını ziyaret ediyor. Vatandaşları ve esnafları uyararak, belirlenen kural ve önlemler konusunda onları süreç ile ilgili bilgilendiriyorlar. - KARABÜK

Koronavirüs denetimleri devam ediyor
Koronavirüs denetimleri devam ediyor
Koronavirüs denetimleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Karabük Valiliği, Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor ABD'nin yeni başkanını belirleyecek kritik 2 eyalette son durum 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek         
18:06
Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı         
17:31
Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı         
17:19
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan Gece kulüpleri ve taksi duraklarını haraca bağlayan "Dumanlar" çetesi çökertildi         
15:56
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 18:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei