Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek - Son Dakika
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Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek

03.02.2021 08:15
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek

SAMSUN'da 'Koronavirüs Destek Hattı'nda aşırı yoğunluk yaşanınca 30 gönüllü öğretmen, 15 günlük hizmet içi eğitimin ardından burada göreve başladı.

SAMSUN'da 'Koronavirüs Destek Hattı'nda aşırı yoğunluk yaşanınca 30 gönüllü öğretmen, 15 günlük hizmet içi eğitimin ardından burada göreve başladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl mart ayında Samsun'da Koronavirüs Destek Hattı kuruldu. Koronavirüsle ilgili bilgi ve hizmet almak isteyen vatandaşlar çağrı merkezini arayarak hizmet almaya başladı. Ancak vakaların son dönemde artmasıyla birlikte gelen çağrı sayısında da artış yaşandı. Aralık ayında gelen çağrılardaki artış nedeniyle personele ihtiyaç duyulunca, kentteki öğretmenler devreye girdi. 30 öğretmen burada gönüllü olarak görev yapmak için başvurdu. 'Koronavirüs Destek Hattı', Çağrı Merkezi'nde görev alan öğretmenlere sağlıkçılar tarafından hizmet içi eğitim verildi. Öğretmenler ardından çağrı merkezinde görev yapmaya başladı. 30 öğretmen Covid-19 nedeniyle arayan vatandaşların çağrılarına karşılık verip yardımcı olmaya çalışıyor, bilgi verip gerekli durumda ilgili ekipleri yönlendiriyor.

'30 GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN ARALIK AYINDA GÖREVE BAŞLADI'

Koronavirüs Destek Hattı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Özer Özen, 97 kişilik ekiple görev yaptıklarını, bunlardan 30'unun gönüllü öğretmenler olduğunu belirterek 'Mart ayında pandemi sonrasında vatandaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılamak üzere çağrı merkezlerimiz kuruldu. Biz de önce 3 telefon hattı ile şu an ise 20 telefon hattı ile çağrı merkezimizde hizmet veriyoruz. Çalışan sayımızı peyderpey artırarak yeni gelen öğretmen arkadaşlarımızla birlikte toplamda 97 kişilik ekiple görev yapmaktayız. Öncelikle koronavirüs hastalığı ile ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. Hastalığın belirtileri uygun mu, değil mi onu öğrenmeye çalışıyorlar. Ne yapmaları gerektiğini, nasıl izole olabileceklerini soruyorlar, hastalık süreci ile ilgili bilgi alıyorlar. Çağrı merkezimizin ihtiyacı arttığı için telefon hattı sayımızı artırdıktan sonra personel sayımızı artırdık. Sağ olsunlar 30 gönüllü öğretmen arkadaşımız bizlerle beraber çalışmaktalar. Sürecin işleyişiyle ilgili 15 günlük bir hizmet içi eğitim aldılar. Ardından da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladılar. Bu süreçte bize ihtiyacımız olan desteği verdikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

'TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK'

Canik ilçesindeki Uludağ Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Can, talep gelmesi üzerine gönüllü olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok yoğun çalıştılar hastalık çıktığından bu yana. Çok zor şartlarda görev yapıyorlar biz de yardımcı olmak istedik. Taşın altına elimizi koyalım, hep birlikte mücadele edelim dedik. Gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz diye düşünüyorum. Burada sürekli çağrı alıyoruz. Vatandaşlara taleplerine uygun yönlendirmeler ya da cevaplar veriyoruz. Karantina süresini öğretmen isteyenler, Covid-19 testi yaptırmak isteyenler arayabiliyorlar" diye konuştu.

'NE KADAR ZOR BİR İŞ YAPTIKLARINI ANLADIK'

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Okan Dilsiz, aralık ayında gelen çağrıların çok fazla olması nedeniyle gönüllülük esasına uygun şekilde kendilerine talepte bulunulduğunu söyleyerek, "Biz de seve seve geldik. Doktorlarımız hizmet içi eğitim verdi. Daha sonra da telefonlara bakmaya başladık. Çağrıları karşıladıkça sağlıkçı arkadaşlarımızın gerçekten çok zor bir yaptıklarını gördük. Halkımızı bilinçlendirmeye çalıştık. Gerçekten sağlıkçı arkadaşlarımız çok çalışıyormuş, buraya gelince gördük yani. Halkımızın da bunun üzerine daha dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
Koronavirüs Destek Hattı'na 30 öğretmenden gönüllü destek
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Kaynak: DHA

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