KORONAVİRÜS DİNLEMEDİLER, ÇEKMEKÖY'DE SANAL KUMAR OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de koronavirüs önlemleri denetimi yapan polis, kapalı olması gereken iş yerine yaptığı baskında sanal kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesti. İçeride bulunan 15 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik çalışma yapan Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çamlık Mahallesi'ndeki denetimler sırasında bir iş yerinde sanal kumar oynandığını tespit etti. İş yerine operasyon yapan polis, içeride bulunan ve kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 180'er liradan toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesti. İlçe Zabıta Müdürlüğü iş yerini mühürlerken, iş yeri sahipleri Ömer C. ve Mehmet Ç. hakkında, "Kumar oynanması için yer temin etmekö suçundan adli işlem yapıldı.

- İstanbul