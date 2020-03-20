Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı - Son Dakika
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Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı

6 saat önce

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı Vatandaşlar, koronavirüs endişesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere ilgi gösteriyor.

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı

İSTANBUL - Vatandaşlar, koronavirüs endişesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere ilgi gösteriyor. Taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi ve sirke gibi ürünlerin satışında yüzde 30 seviyelerinde artış yaşanıyor.

Çin'de ortaya çıkan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs vatandaşları gıda tüketiminde daha duyarlı hale getirdi. Temizlik ürünleri ve bağışıklık sistemi güçlendirici ürünlere talep gösteren vatandaş doğal ürün satan aktarlara yöneldi. Aktarlardan bağışıklık sistemini güçlendirici ürün almak isteyen vatandaşlar talep artışı yaşanmasına neden oldu.

"Satışlarımızda yüzde 30 artış oldu"

Koronavirüs vakalarının yaygınlaşmasıyla vatandaşların doğal ürün satıcılarına talep gösterdiğini ifade eden Hasan Sarıtemur isimli aktar esnafı, "Taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi ve sirke en çok talep artışı yaşanan ürünlerimiz oldu. Satışlarda geçmişe oranla yüzde 30 artış oldu. Vatandaş bitkisel ve doğal olmasından dolayı aktarlara yöneliyor Sirke çeşitlerinde de ciddi bir talep artışı oldu. Üzüm sirkesini yemeklere katıp tüketmek için tercih ediyorlar. Beyaz sirkeyi ise salata malzemeleri gibi gıda malzemelerini suyla karıştırıp temizlemek için kullanıyorlar. Bize gelen müşteriler daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici, virüse karşı iyi gelen ürünleri soruyorlar. Bizde önerilerimizi sunarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

" Propolis, zencefil, zerdeçalda yoğun talepler gözleniyor"

Eray Yılmaz isimli aktar esnafı ise, "Koronavirüs endişesinden dolayı vatandaşlar doğal ürün satan aktarlara yöneldi. Normal güne oranla yüzde 15 kadar bir artış oldu. Gelen vatandaşlar özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla propolis, zencefil, zerdeçal, çörek otu yağı gibi ürünlere talep gösteriyor. Koronavirüs endişesi sebebiyle kişisel temizliğe daha fazla önem gösteriliyor. Vatandaşlar lavanta ve doğal sabunları temizlik ürünü olarak tercih ediyor" şeklinde konuştu.

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:54 Kaynak: İHA

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