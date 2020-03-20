Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı - Son Dakika

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı

6 saat önce

Vatandaşlar, koronavirüs endişesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere ilgi gösteriyor.

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı, System.String[]

Vatandaşlar, koronavirüs endişesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ürünlere ilgi gösteriyor. Taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi ve sirke gibi ürünlerin satışında yüzde 30 seviyelerinde artış yaşanıyor.

Çin'de ortaya çıkan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs vatandaşları gıda tüketiminde daha duyarlı hale getirdi. Temizlik ürünleri ve bağışıklık sistemi güçlendirici ürünlere talep gösteren vatandaş doğal ürün satan aktarlara yöneldi. Aktarlardan bağışıklık sistemini güçlendirici ürün almak isteyen vatandaşlar talep artışı yaşanmasına neden oldu.

"SATIŞLARIMIZDA YÜZDE 30 ARTIŞ OLDU"

Koronavirüs vakalarının yaygınlaşmasıyla vatandaşların doğal ürün satıcılarına talep gösterdiğini ifade eden Hasan Sarıtemur isimli aktar esnafı, "Taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi ve sirke en çok talep artışı yaşanan ürünlerimiz oldu. Satışlarda geçmişe oranla yüzde 30 artış oldu. Vatandaş bitkisel ve doğal olmasından dolayı aktarlara yöneliyor Sirke çeşitlerinde de ciddi bir talep artışı oldu. Üzüm sirkesini yemeklere katıp tüketmek için tercih ediyorlar. Beyaz sirkeyi ise salata malzemeleri gibi gıda malzemelerini suyla karıştırıp temizlemek için kullanıyorlar. Bize gelen müşteriler daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici, virüse karşı iyi gelen ürünleri soruyorlar. Bizde önerilerimizi sunarak yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

"PROPOLİS, ZENCEFİL, ZERDEÇALDA YOĞUN TALEPLER GÖZLENİYOR"

Eray Yılmaz isimli aktar esnafı ise, "Koronavirüs endişesinden dolayı vatandaşlar doğal ürün satan aktarlara yöneldi. Normal güne oranla yüzde 15 kadar bir artış oldu. Gelen vatandaşlar özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla propolis, zencefil, zerdeçal, çörek otu yağı gibi ürünlere talep gösteriyor. Koronavirüs endişesi sebebiyle kişisel temizliğe daha fazla önem gösteriliyor. Vatandaşlar lavanta ve doğal sabunları temizlik ürünü olarak tercih ediyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım ABD, koronavirüs salgınına karşı nükleer savaş planını devreye sokacak Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]