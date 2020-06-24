Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı - Son Dakika

Koronavirüs doğal ürünlere ilgiyi arttırdı

SAKARYA'nın Geyve İlçe Belediyesi'nin kurduğu Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilen ürünler salgın sürecinde ilgi gördü.

SAKARYA'nın Geyve İlçe Belediyesi'nin kurduğu Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde üretilen ürünler salgın sürecinde ilgi gördü. İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya pandemi sürecinde insanların sağlıklı ürünlere yöneldiğini, talep patlaması yaşadıklarını söyledi.

Geyve Belediyesi'nce kurulan ve ilçede yetiştirilen ürünlerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan reçel, konserve, pekmez, turşu, sirke, meyve kurusu, helva, salça, tarhana ve erişte gibi ürünlerin satıldığı Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, pandemi sürecinde ara verdiği üretimine yeniden başladı. Hasadı yapılan şeftaliler kadın çalışanlar tarafından temizlenerek reçel ve marmelat yapılmak üzere hazırlandı. İnternet üzerinden satışlar yapılırken, ürünlere ilgi memnun etti.

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Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Müdürü Sevilay Çınar, "Covid-19 nedeniyle tesisimizde üretime ara vermiştik, ancak yeniden başladık. İnsanların doğala yönelmesi nedeniyle tesisimizin satışları yükseldi" dedi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise, merkezin 2018 yılının Ekim ayında hizmete girdiğini belirterek, "Geyve ilçemizde yetişen ürünlerin tamamen doğal ve katkısız halde üretilmesiyle elde edilen ürünlerimiz açık pazarda yerini bulmuştu. 4 ayrı internet sitesi üzerinden satışlarımız devam ederken, özellikle pandemi sürecinde insanlarımızın sağlıklı ürünlere yönelmesi nedeniyle bir talep patlaması yaşıyoruz. Çalışanlarımız vatandaşlarımızın taleplerine yetişmek adına çalışmaya başladı" diye konuştu.

Geyve ayvasının coğrafi işaretli ürünler arasına girdiğini açıklayan Murat Kaya, "3 yıllık çalışmamızın sonucunda 17 Haziran tarihi itibariyle Sakarya Ticaret Borsamızla beraber yürüttüğümüz çalışma neticesinde Geyve ayvamızı da coğrafi işaretli ürünler arasına soktuk. Artık hem ulusal marketlerde satışa sunulacak hem de ileri ki adımımızda tüm dünyaya bu işaretle dağıtımı sağlanacak" diye konuştu.


Koronavirüs, Murat Kaya, Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:15 Kaynak: DHA

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