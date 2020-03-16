Koronavirüs Doğu Ekspres taleplerini de etkiledi - Son Dakika
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Koronavirüs Doğu Ekspres taleplerini de etkiledi

6 saat önce

Macera severlerin yoğun talep gösterdiği, Doğu Ekspresi de koronavirüs mağduru oldu.

Koronavirüs Doğu Ekspres taleplerini de etkiledi, System.String[]

Macera severlerin yoğun talep gösterdiği, Doğu Ekspresi de koronavirüs mağduru oldu.


Ankara'dan Kars'a 31 saatlik gözde rotada seyahat etmek için bilet alan birçok kişinin biletini iptal ettiği öğrenildi. Aylar öncesinden bile çok zor yer bulunabilen Doğu Ekspresi'nde, şu günlerde rahatlıkla bilet alınabiliyor. Ankara'dan Kars'a doğru hareket eden Turistik Doğu Ekspresi'nde boş koltuklar olduğu görüldü. 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagon bulunan ve biletleri 480 lira olmasına rağmen vazgeçilmeyen Doğu Ekspresi; güzergah boyunca Erzincan, Erzurum, Sivas'ta belirli süreler durarak, yolcuların bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmesine vesile oluyordu.


Acente yetkilileri "Son birkaç gündür ciddi anlamda iptal talebi geliyor. Daha önce taleplere yetişemezken, şimdi iptallere yetişemez olduk. Turların yeterli sayının altına düşmesi halinde, bizler de kendi turlarımızı iptal ediyoruz" diyor.


Yolcuların endişelerini gidermek isteyen TCDD ise, Doğu Ekspresi'ndeki dezenfekte önlemlerini artırdı. Özel kıyafetli ve maskeli ekipler; trenlerdeki yatakları, koltukların üstlerini ve altlarını, koltuk arkalarını, bagaj kısımlarını, tuvaletleri, kapıları ve kapı kollarını, ayaklıkları ve makinist kabinini dezenfekte etti. - ERZİNCAN

Doğu Ekspresi, Erzincan, Ankara, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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