Koronavirüs döneminde turizm: Yunanistan ve Hırvatistanyaza nasıl hazırlanıyor? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs döneminde turizm: Yunanistan ve Hırvatistanyaza nasıl hazırlanıyor? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs döneminde turizm: Yunanistan ve Hırvatistanyaza nasıl hazırlanıyor?

6 saat önce

Yunanistan ve Hırvatistan sahillerinde genellikle yazın havlu serecek yer bulmak zor olabilir.

Koronavirüs döneminde turizm: Yunanistan ve Hırvatistanyaza nasıl hazırlanıyor?, System.String[]

Yunanistan ve Hırvatistan sahillerinde genellikle yazın havlu serecek yer bulmak zor olabilir.

Fakat koronavirüs salgını, ekonomilerinin önemli kısmı turizme bağlı olan bu ülkeleri tehdit ediyor.

İki ülke de erken önlem alsa da İtalya'ya yakın olmaları çoğu kişinin aklından çıkmıyor.

Nasıl önlemler aldılar?

Hırvatistan Çin'den gelen ilk salgın haberlerinden sonra alarma geçmişti.

Kamu Sağlığı Enstitüsü Ocak sonu Vuhan'dan gelmesini bekledikleri çok sayıda turist öncesinde bir yönerge yayınladı.





Yerel basın Dalmaçya sahilindeki Pejesac Köprüsü'nü inşa eden Çinli işçilerin ülkelerinden virüs taşımış olabileceğine dair endişeleri aktarmıştı.

Yunanistan'da da hükümet virüs ülkeye ulaşmadan önce önlem almaya başladı.

Salgın uzmanları, virolog ve epidemiyologlardan bir Bilim Kurulu oluşturuldu.

Bazıları Atina'yı, salgının yönetimiyle birlikte sorumluluğunu da bilim insanlarına aktarmakla suçladı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman başladı?

Hırvatistan'da ilk vaka İtalya ve İngiltere'den yaklaşık bir ay sonra, 25 Şubat'ta tespit edildi.

Virüsü ülkeye taşıyan kişi, altı gün önce Atalanta - Valencia maçını izlemeye İtalya'ya gitmişti.





Maç Bergamo'da koronavirüsün yayılma hızını en fazla arttıran etkenlerden biri olarak gözüküyor.

Yunanistan'daki ilk vaka da Hırvatistan'dan bir gün sonra görüldü.

İki ülke de hızla önlem aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haftalar ilerledikçe sıkılaşan önlemler açıkladı:

Yunanistan'da yalnızca kritik öneme sahip işlerde çalışanların işe gitmesine izin verildi, köpeklerini gezdirme ve alışveriş yapma dışında evden çıkmaları yasaklandı.

Hırvatistan ise ilk vakanın ardından sınırlarında kontrolü artırdı. AB üyesi olmasına rağmen Schengen bölgesine henüz girmemiş olan Hırvatistan, komşusu Slovenya'nın protestosuna rağmen sınır kapılarında zorunlu sağlık kontrolleri uygulamaya başladı.

Şubat sonundan itibaren sınırlarda uzun kuyruklar oluştu.





Önlemler hızla sıkılaştı, iki hafta sonra 18 ülkeden gelenler ülkeye girer girmez karantinaya girme zorunluluğuyla karşılaştı.

Mart ortasında ülke içinde ticari ve kültürel etkinlikler durma noktasına geldi.

Seyahat izni almayan kişilerin mahallelerini terk etmeleri yasaklandı.





Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 60 bin kişiye para cezası kesildi. Yunanistan polisine göre kesilen para cezaları 9,2 milyon euroyu aştı.

Bütün bu önlemler salgının yayılma hızını yavaşlattı.

Hırvatistan'da koronavirüsten ölüm oranı bir milyonda 18, Yunanistan'da ise bir milyonda 13 oldu.

İngiltere'de bu oran 427, Türkiye'de ise 41.

Paskalya Bayramı

Yunanistan hükümetinin önündeki en büyük zorluklardan biri, ülkenin dini gelenekleri içinde önemli bir yer tutan Paskalya Bayramı'nda salgının yayılmasının önüne geçmekti.

Rum Ortodoks geleneklerine göre rahibin ayinde herke aynı kaşıkla ikramda bulunması gerekiyordu.

Kilise yönetimi virüsün bu şekilde bulaşmayacağı konusunda ısrar ederken bilim insanları ve doktorlar ise kiliseyi bilimi dinlemeye davet ediyordu.

Bu tartışmaya son noktayı Başbakan Miçotakis koydu. Televizyondan yayınlanan konuşmasında "Son günlerde karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak, güç bulmak için inancıma başvurma ihtiyacı hissettim" dedi ve ekledi:

"Fakat bilim insanlarını dinlememiz gerekir. Topluma uygulanan kurallar kiliseye de uygulanacak."

Bunun sonucunda birkaç istisna dışında ayinler kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

Yazı kurtarabilecekler mi?

Bugün Hırvatistan ve Yunanistan önlemler gevşetme noktasına ulaştı.

Hırvatistan artık yabancıları ülkeden nasıl uzak tutacaklarına değil ülkeye nasıl çekebileceklerine odaklanıyor.

Ülkeyi ziyaret eden yıllık 20 milyon kişinin yarısı Temmuz ve Ağustos'ta seyahat ediyordu. Turizmin ülke ekonomisindeki payı ise yüzde 20.

Bu aylar Yunanistan'ın turizm endüstrisi için de önemli. Turizm Bakanı Haris Teokaris, bu yılki sloganlarının Yunanistan'ın koronavirüs açısından güvenli olduğunu vurgulayacağını söyledi.

Yunanistan ekonomisi, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başladığı dönemde 8 yıllık ekonomik krizden yeni çıkmaya başlamıştı.





Turizm Yunanistan ekonomisinin dörtte birini, her iş imkanının da beşte birimi oluşturuyor.

Bu durum ülkede yeni bir krize yol açabilir: Yunanistan Otelciler Birliği'nin araştırmasına göre ülkede otel sahiplerinin yüzde 65'i batmalarının "olası" veya "çok olası" olduğunu söylüyor.

Yunan bilim insanları turistlerin sağlıklarına dair düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Bakan Teoharis, "Yeni kurallar sosyal mesafe temelli olacak, turizm tesislerinde daha sık temizlik yapılacak" diyor.

Otel çalışanlarına düzenli olarak test yapılacak.

Hırvatistan neden sınırlarını açmak istiyor?

Hırvatistan'ın komşularıyla işbirliğine ihtiyacı var, özellikle de Slovenya ile.

Slovenyalılar Hırvatistan'da geçirdikleri gece sayısında Almanya'nın ardından ikinci sıradalar. Kuzey Avrupa'dan arabalarıyla Hırvatistan'a gidecek olanların da Slovenya'dan geçmesi gerekiyor.

İki ülkenin turizm bakanları geçen hafta Zagreb'de buluşarak bir plan üzerinde çalıştı. Buna göre Slovenyalılar bu ayın sonundan itibaren, diğer ülke vatandaşları da Haziran'da Hırvatistan'a girebilecek.

Çek seyahat acenteleri ülkeye turlar düzenlemekte istekli. Avusturya'da yapılan bir ankette de halkın tatil için Hırvatistan'a gitmek istediği anlaşılmıştı.

Uçak belirsizliği

Yunanistan da başta ülkeye gelen turistlerin ağırlıkla karayoluyla ulaşmasını bekliyor.

Ülke yönetimi AB'yi, tatiller için ortak bir politika belirlemeye ikna etmeye uğraşıyor.

Fakat ortak bir politika ortaya çıkmazsa da Yunanistan tek başına adım atmayı planlıyor.

Turizm Bakanı Teoharis "Ekonomik aktiviteleri sağlık açısından sorun yaratmayacak en hızlı şekilde tekrar başlatacağız" diyor ve ekliyor:

"Önce iç turizm başlayacak, ardından komşu ülkelerden, sonrasında da uzak ülkelerden turist bekliyoruz. Karayoluyla seyahat başlangıçta uçaktan daha güvenli olacak, bu yüzden arabasıyla gelen insanlar daha çok olacak."

Ülkeye çok turist gönderen Almanya, İngiltere ve ABD'nin yerini daha yakın ve salgından daha az etkilenmiş ülkeler alabilir.





Hırvatistan, Yunanistan, turist, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 09:44 


Son Dakika

İngiltere'de karantinadan sıkılan adam evinin duvarında 120 yıllık tünel keşfetti Hayvan kemikleriyle dolu pazara sadece büyücüler geliyor 136 erkeğe ilaç verip bayılttıktan sonra tecavüz eden sapığa ağır ceza Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı         
14:41
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak         
14:41
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı         
14:36
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü         
14:27
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak         
14:26
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı         
14:25
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"         
14:25
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti         
14:15
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor 11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor         
13:55
Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı Karantinadan sürpriz çıktı! Yıldız futbolcu Ronaldo'nun kız arkadaşından 'Hamileyim' mesajı         
13:52
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı         
13:40
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek         
13:39
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı         
13:24
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı         
13:18
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı         
13:13
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu         
13:10
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı         
12:52
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü         
12:51
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı         
12:50
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti         
12:39
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor         
12:32
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor Benzine 5 kuruş daha zam geliyor         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 16:07:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs döneminde turizm: Yunanistan ve Hırvatistanyaza nasıl hazırlanıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]