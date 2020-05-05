Koronavirüs döneminde turizm: Yunanistan ve Hırvatistanyaza nasıl hazırlanıyor?

Yunanistan ve Hırvatistan sahillerinde genellikle yazın havlu serecek yer bulmak zor olabilir.

Fakat koronavirüs salgını, ekonomilerinin önemli kısmı turizme bağlı olan bu ülkeleri tehdit ediyor.

İki ülke de erken önlem alsa da İtalya'ya yakın olmaları çoğu kişinin aklından çıkmıyor.

Nasıl önlemler aldılar?

Hırvatistan Çin'den gelen ilk salgın haberlerinden sonra alarma geçmişti.

Kamu Sağlığı Enstitüsü Ocak sonu Vuhan'dan gelmesini bekledikleri çok sayıda turist öncesinde bir yönerge yayınladı.

Yerel basın Dalmaçya sahilindeki Pejesac Köprüsü'nü inşa eden Çinli işçilerin ülkelerinden virüs taşımış olabileceğine dair endişeleri aktarmıştı.

Yunanistan'da da hükümet virüs ülkeye ulaşmadan önce önlem almaya başladı.

Salgın uzmanları, virolog ve epidemiyologlardan bir Bilim Kurulu oluşturuldu.

Bazıları Atina'yı, salgının yönetimiyle birlikte sorumluluğunu da bilim insanlarına aktarmakla suçladı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman başladı?

Hırvatistan'da ilk vaka İtalya ve İngiltere'den yaklaşık bir ay sonra, 25 Şubat'ta tespit edildi.

Virüsü ülkeye taşıyan kişi, altı gün önce Atalanta - Valencia maçını izlemeye İtalya'ya gitmişti.

Maç Bergamo'da koronavirüsün yayılma hızını en fazla arttıran etkenlerden biri olarak gözüküyor.

Yunanistan'daki ilk vaka da Hırvatistan'dan bir gün sonra görüldü.

İki ülke de hızla önlem aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haftalar ilerledikçe sıkılaşan önlemler açıkladı:

Yunanistan'da yalnızca kritik öneme sahip işlerde çalışanların işe gitmesine izin verildi, köpeklerini gezdirme ve alışveriş yapma dışında evden çıkmaları yasaklandı.

Hırvatistan ise ilk vakanın ardından sınırlarında kontrolü artırdı. AB üyesi olmasına rağmen Schengen bölgesine henüz girmemiş olan Hırvatistan, komşusu Slovenya'nın protestosuna rağmen sınır kapılarında zorunlu sağlık kontrolleri uygulamaya başladı.

Şubat sonundan itibaren sınırlarda uzun kuyruklar oluştu.

Önlemler hızla sıkılaştı, iki hafta sonra 18 ülkeden gelenler ülkeye girer girmez karantinaya girme zorunluluğuyla karşılaştı.

Mart ortasında ülke içinde ticari ve kültürel etkinlikler durma noktasına geldi.

Seyahat izni almayan kişilerin mahallelerini terk etmeleri yasaklandı.

Yunanistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 60 bin kişiye para cezası kesildi. Yunanistan polisine göre kesilen para cezaları 9,2 milyon euroyu aştı.

Bütün bu önlemler salgının yayılma hızını yavaşlattı.

Hırvatistan'da koronavirüsten ölüm oranı bir milyonda 18, Yunanistan'da ise bir milyonda 13 oldu.

İngiltere'de bu oran 427, Türkiye'de ise 41.

Paskalya Bayramı

Yunanistan hükümetinin önündeki en büyük zorluklardan biri, ülkenin dini gelenekleri içinde önemli bir yer tutan Paskalya Bayramı'nda salgının yayılmasının önüne geçmekti.

Rum Ortodoks geleneklerine göre rahibin ayinde herke aynı kaşıkla ikramda bulunması gerekiyordu.

Kilise yönetimi virüsün bu şekilde bulaşmayacağı konusunda ısrar ederken bilim insanları ve doktorlar ise kiliseyi bilimi dinlemeye davet ediyordu.

Bu tartışmaya son noktayı Başbakan Miçotakis koydu. Televizyondan yayınlanan konuşmasında "Son günlerde karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak, güç bulmak için inancıma başvurma ihtiyacı hissettim" dedi ve ekledi:

"Fakat bilim insanlarını dinlememiz gerekir. Topluma uygulanan kurallar kiliseye de uygulanacak."

Bunun sonucunda birkaç istisna dışında ayinler kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

Yazı kurtarabilecekler mi?

Bugün Hırvatistan ve Yunanistan önlemler gevşetme noktasına ulaştı.

Hırvatistan artık yabancıları ülkeden nasıl uzak tutacaklarına değil ülkeye nasıl çekebileceklerine odaklanıyor.

Ülkeyi ziyaret eden yıllık 20 milyon kişinin yarısı Temmuz ve Ağustos'ta seyahat ediyordu. Turizmin ülke ekonomisindeki payı ise yüzde 20.

Bu aylar Yunanistan'ın turizm endüstrisi için de önemli. Turizm Bakanı Haris Teokaris, bu yılki sloganlarının Yunanistan'ın koronavirüs açısından güvenli olduğunu vurgulayacağını söyledi.

Yunanistan ekonomisi, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başladığı dönemde 8 yıllık ekonomik krizden yeni çıkmaya başlamıştı.

Turizm Yunanistan ekonomisinin dörtte birini, her iş imkanının da beşte birimi oluşturuyor.

Bu durum ülkede yeni bir krize yol açabilir: Yunanistan Otelciler Birliği'nin araştırmasına göre ülkede otel sahiplerinin yüzde 65'i batmalarının "olası" veya "çok olası" olduğunu söylüyor.

Yunan bilim insanları turistlerin sağlıklarına dair düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Bakan Teoharis, "Yeni kurallar sosyal mesafe temelli olacak, turizm tesislerinde daha sık temizlik yapılacak" diyor.

Otel çalışanlarına düzenli olarak test yapılacak.

Hırvatistan neden sınırlarını açmak istiyor?

Hırvatistan'ın komşularıyla işbirliğine ihtiyacı var, özellikle de Slovenya ile.

Slovenyalılar Hırvatistan'da geçirdikleri gece sayısında Almanya'nın ardından ikinci sıradalar. Kuzey Avrupa'dan arabalarıyla Hırvatistan'a gidecek olanların da Slovenya'dan geçmesi gerekiyor.

İki ülkenin turizm bakanları geçen hafta Zagreb'de buluşarak bir plan üzerinde çalıştı. Buna göre Slovenyalılar bu ayın sonundan itibaren, diğer ülke vatandaşları da Haziran'da Hırvatistan'a girebilecek.

Çek seyahat acenteleri ülkeye turlar düzenlemekte istekli. Avusturya'da yapılan bir ankette de halkın tatil için Hırvatistan'a gitmek istediği anlaşılmıştı.

Uçak belirsizliği

Yunanistan da başta ülkeye gelen turistlerin ağırlıkla karayoluyla ulaşmasını bekliyor.

Ülke yönetimi AB'yi, tatiller için ortak bir politika belirlemeye ikna etmeye uğraşıyor.

Fakat ortak bir politika ortaya çıkmazsa da Yunanistan tek başına adım atmayı planlıyor.

Turizm Bakanı Teoharis "Ekonomik aktiviteleri sağlık açısından sorun yaratmayacak en hızlı şekilde tekrar başlatacağız" diyor ve ekliyor:

"Önce iç turizm başlayacak, ardından komşu ülkelerden, sonrasında da uzak ülkelerden turist bekliyoruz. Karayoluyla seyahat başlangıçta uçaktan daha güvenli olacak, bu yüzden arabasıyla gelen insanlar daha çok olacak."

Ülkeye çok turist gönderen Almanya, İngiltere ve ABD'nin yerini daha yakın ve salgından daha az etkilenmiş ülkeler alabilir.