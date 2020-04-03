Koronavirüs- Dünya artık daha az sallanıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs- Dünya artık daha az sallanıyor - Son Dakika Dünya

Koronavirüs- Dünya artık daha az sallanıyor

6 saat önce

Dünyanın pek çok yerinde, kalabalık caddeler artık bomboş. Trafik azaldı.

Dünyanın pek çok yerinde, kalabalık caddeler artık bomboş. Trafik azaldı. Birçok insan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Koronavirüsle mücadele önlemleri, dünyayı daha sakin bir yer haline getirdi ve sessizlik bilim insanlarının da dikkatini çekti.

Dünya genelinde sismologlar artık daha az sismik gürültü; yani arabalar, trenler, otobüsler ve insan hareketlerinden kaynaklanan titreşimler gözlemliyor ve bu gürültünün ortadan kalkması nedeniyle, yerkabuğu artık biraz daha az sallanıyor.

CNN'in haberine göre bu fenomen, ilk kez Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq tarafından fark edildi.

Gürültü seviyesi yüzde 30-50 azaldı

Lecocq'a göre, Mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de sismik gürültü yüzde 30-50 oranında azaldı.

Belçika'da okulların, iş yerlerinin kapatılması ve diğer sosyal mesafe kurallarının uygulanmaya başlaması bu tarihe denkgeliyor.

Thomas Lecocq, bu ses seviyesinin Belçika'da sadece herkesin evde kaldığı Noel'de görüldüğünü söylüyor.

Sesin azalması özellikle Brüksel'de ilginç bir sonuç ortaya çıkardı: Lecocq ve istasyondaki diğer sismologlar, bu sessizlik sayesinde belli deprem istasyonlarının gözlemleyemeyeceği kadar küçük sarsıntıları ölçebilmeye başladı.

Lecocq, "Örneğin Brüksel'deki deprem istasyonu. Normal zamanlarda burası 'gereksiz' bir istasyon" diyor.

Deprem istasyonları genel olarak kentsel alanların dışında kuruluyor. İnsanlardan kaynaklanan gürültünün daha az olması nedeniyle, istasyonlaryerdeki küçük titreşimleri ölçebiliyorlar.

Brüksel'deki istasyon yüzyılı aşkın bir süre önce inşa edilmiş; yani şehir genişlemeden önce.

Şehirdeki uğultu nedeniyle Brüksel'deki istasyon, küçük sismik hareketleri kaydedemiyor. Sismologlar sondaj istasyonlarından gelecek verilere bağımlı.

Bu istasyonlarda sismik hareketleri ölçmek için yeraltına borular çakılıyor.Lecocq, "Ama şehir şimdi o kadar sessiz ki, aşağıdaki ses seviyesiyle yukarıdaki ses seviyesi hemen hemen aynı" diyor.

Başka ülkelerdeki sismologlar da benzer şeyleri gözlüyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da sismolog Paula Koelemeijer, Londra'nın Twickenham semtinde okulların ve sosyal mekanların kapatılmasından sonra gürültünün ne kadar azaldığına işaret eden bir grafik yayımladı.

Califronia Teknoloji Enstitüsü'nde doktora öğrenci olan Celeste Labedz da Twitter mesajında Los Angeles'taki gürültü seviyesinde nasıl keskin bir düşüş yaşandığını gösteren bir grafiğe yer verdi.

Virüsün hayatı nasıl durdurduğunun göstergesiUzmanlar, gürültünün azalmasının aynı zamanda dünya genelinde bir milyondan fazla insanı hasta eden, on binlerce insanın ölümüne neden olan ve hayatın normal ritmini durduran virüsün ne kadar yıkıcı olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor.

Thomas Lecocq'a göre bu grafikler, dünya genelinde insanların, evlerde kalmaları ve dışarıdaki faaliyetlerini azaltmaları yönündeki çağrılara uyduğunun göstergesi.

Lecocq, "Sismolojik açıdan insanlara şunu söyleyebiliriz: 'Bakın evde yalnızhissediyorsunuz. Ama, emin olun herkes evde. Herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes kurallara uyuyor" diyor.

Meksika Universidad Nacional Autónoma'dan araştırmacı Raphael de Plaen de bu verilerin izolasyon önlemlerine ne derece uyulduğunu belirlemek için kullanılabileceğini belirtiyor.

Koronavirüs- Dünya artık daha az sallanıyor
Belçika, Brüksel, Deprem, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:55 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı
Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi         
19:24
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi         
19:22
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü         
18:50
Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı Bayern Münih, Hansi Flick'in sözleşmesini uzattı         
18:47
Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı! Görüşmelerin askıya alındığı haberi sonrası Dorukhan Toköz, ayet paylaştı!         
18:44
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:36
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı         
18:20
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı         
18:17
Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur Vedat Muriç'in menajerinden transfer açıklaması: Tekliflerin olmaması anormal olur         
18:09
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı         
17:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz         
17:44
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı         
17:43
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak         
17:40
"Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız         
17:36
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı         
17:33
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi         
17:24
İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı İBB, koronavirüsten ölen kişinin cenazesine görevli göndermedi, naaş vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı         
17:14
Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi         
17:09
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2020 21:34:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs- Dünya artık daha az sallanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]