Koronavirüs: Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık acil yardım paketi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık acil yardım paketi - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık acil yardım paketi

18 dakika önce

Dünya Bankası, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kalkınmakta olan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu.

Koronavirüs: Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık acil yardım paketi, System.String[]

Dünya Bankası, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kalkınmakta olan ülkelere yardım için 12 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyurdu.

Acil yardım paketinde düşük maliyetli krediler, hibeler ve teknik yardım bulunuyor.

Dünya Bankası'nın hamlesi, koronavirüsün neden olduğu ekenomik yavaşlamanın, bazı ülkeleri durgunluğa sokabileceği uyarılarının ardından geldi.

Yardım paketi ülkelerin kamu sağlığı kapasitelerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda ekonomik etkisini azaltmak için özel sektörle birlikte çalışılmasını öngörüyor.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass BBC'ye yaptığı açıklamada "Yapmaya çalıştığımız şey, hastalığın yayılmasını kısıtlamak" dedi.

Kuruluş, en yoksul ve risk altındaki ülkelere öncelik verileceğini ve şu ana dek 70'ten fazla ülkeyi etkileyen virüsün etkileriyle mücadele için yardım dağıtılacağını belirtti.

Yardım paketindeki paranın yarısı, Dünya Bankası'nın özel sektörle çalışan Uluslararası Finans Şirketi'nden gelecek. 12 milyar dolarlık paketin 4 milyar doları da eldeki fonlardan aktarılacak.

'Önemli olan hızla hareket etmek'

Şu ana dek 92 binden fazla teyitli koronavirüs vakası bildirildi ve bunun 80 binden fazlası Çin'de. Yine büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 3 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Malpass "Önemli olan hızla hareket etmek. Yaşamları kurtarmak için hızlı olmak gerekiyor. Daha çok kaynak gerektirebilecek senaryolar gündemde. Yaklaşımımızı ve kaynaklarımızı gerektiği şekilde adapte edeceğiz" dedi.

Dow Jones endeksi bugün 800 puandan fazla düştü. Bu düşüş, Amerikan Merkez Bankası FED'in virüsün etkileri konusundaki kaygıları grekçe göstererek faiz oranlarını yüzde 0,5 azalmasına rağmen yaşandı.

Bu FED'in 10 yıldan uzun süre önceki küresel mali krizden bu yana yaptığı en büyük faiz indirimi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:45 
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