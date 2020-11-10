Koronavirüs dünya genelinde hız kesmiyor - Son Dakika

Koronavirüs dünya genelinde hız kesmiyor

10.11.2020 13:33
Koronavirüs dünya genelinde hız kesmiyor, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları artıyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları artıyor. Güncel koronavirüs vaka sayısı 51 milyon 287 bin 248 oldu. Virüsün en fazla yayıldığı ülke konumunda ABD'de bulunuyor.

Vaka sayıları her geçen gün daha da artsa da Covid-19 ile mücadele sürüyor. Güncel rakamlara göre dünya genelinde vaka sayısı 51 milyon 287 bin 248'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de rakam 10,5 milyona yükseldi. 8,5 milyon vaka ile Hindistan ikinci sırada yer alırken 5,7 milyon vaka ile Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 7 milyon 957 bin 206, ABD'de 6 milyon 533 bin 916 ve Brezilya'da 5 milyon 64 bin 344 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 virüsü, pandemiye dönüştü. Vaka sayısı 51,2 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 270 bin 80 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE SON RAKAMLAR

9 Kasım itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

(İHA)

Koronavirüs dünya genelinde hız kesmiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Hindistan, Brezilya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs dünya genelinde hız kesmiyor - Son Dakika


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