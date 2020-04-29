Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor - Son Dakika
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Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor

14 dakika önce

"Facebook'ta Dünya Liderleri" araştırmasının sonuçlarına göre, insanların koronavirüs pandemisi sürecindeki rehberlik arayışı, Mart 2020 itibarıyla dünya liderlerinin sosyal medyadaki takipçi sayılarının doruk noktasına ulaşmasını sağladı.

Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor, System.String[]

BCW'nin Twiplomacy serisinin bir parçası olarak, Mart ayı boyunca dünya liderlerine ait 721 sosyal medya sayfası incelendi. 13 milyon yeni beğeniyle, söz konusu sayfaların sadece Mart ayında, geçtiğimiz 12 ay boyunca sağladığı büyümenin yarısını elde ettiği gözlemlendi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Avusturya, Estonya ve İtalya hükümetlerinin sayfaları, sadece Mart ayında, sayfa beğenilerini ikiye katladılar.

BCW'nin İnovasyon Direktörü Chad Latz, elde edilen sonuçlarla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti: "Dünya liderlerinin Facebook'taki takipçi sayılarının gözle görülür artışını temelde 2 nedene bağlayabiliriz; koronavirüsle bağlantılı konularda kesin cevaplar arayan toplumların varlığı ve ülkelerinin belirleyici pandemi yönetim politikası. Diğer yanda, online mecralarda geçirilen vaktin %36 oranında artması, Facebook için bu oranın %20 olmasının da etkisi var.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 44.7 milyon beğeni alan kişisel sayfası ve 13.7 milyon beğeni alan resmi başbakanlık sayfası ile dünyanın Facebook'taki en popular lideri olma unvanını koruyor. Modi'nin arkasından ikinci sırada 26 milyon beğeni alan ABD Başkanı Donald Trump ve onun da arkasından 16.8 milyon beğeni alan Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah geliyor. Ancak Rania'nın profilinde son 1 yılda hafif bir düşüş olduğu görülüyor.

Bu yıl dördüncü kez yapılan araştırmanın sonuçları, Facebook sayfalarında yapılan paylaşımların ne oranda "gerçekten" görüldüğünü de ortaya koyuyor. Buna göre, Hindistan Başbakanı Naendra Modi'nin paylaşımları Facebook takipçilerinin sadece %3.8'ine karşılık gelen 1.7 milyon kişiye ulaşıyor. Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro'nun postları 10 milyon takipçisinin ortalama 956 binine, Trump'ın postları ise toplam takipçilerinin %3.3'üne karşılık gelen 877 bin kişiye ulaşıyor.

Öte yandan, Trump, geçtiğimiz 1 yıl içinde Facebook sayfasındaki 309 milyonu bulan yorum, beğeni ve paylaşım sayısıyla en yüksek etkileşime sahip lider olarak ön plana çıkıyor. Trump'ı 205 milyon etkileşimle Brezilya Başkanı Bolsonaro izliyor. Rakiplerinden 4 kat fazla beğeni sayısına sahip olan Hindistan Başbakanı Modi ise 84 milyon etkileşimle ancak 3. sırada yer alıyor.

Araştırma kapsamında devlet başkanlarına, hükümetlere ve dışişleri bakanlarına ait 721 adet Facebook sayfası, Facebook'un CrowdTangle uygulamasından alınan veriler ışığında incelendi. 1 Mart 2020 itibarıyla, söz konusu sayfaların son 12 ayda 435,256 paylaşımda bulunduğu ve 362 milyon beğeni aldığı tespit edildi. Yorum, beğeni ve paylaşımların toplamını gösteren etkileşim ise 1.383 milyar olarak gerçekleşti".

Araştırmanın diğer sonuçları:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Facebook sayfası da 9.3 milyon beğeni ile dünya liderleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Facebook'taki takipçi sayısı da kısa sürede 632 bine ulaşırken, aylık takipçi sayısı 255 binden fazla artış kaydetti ve aylık takipçi artış oranı da %67,7 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

Sahra altı Afrika bölgesinin en popüler lideri olan Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo,1.6 milyon beğeni ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin önünde yer alıyor. Ancak Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Facebook'ta 735 bin beğeni almanın yanında, takipçilerinin %35'ine ulaşan başarılı etkileşimiyle listenin ilk 10'una girmeyi başarıyor.

Ürdün Kraliçesi Rania, uzun yıllardır Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en popüler liderleri arasında bulunuyor. Beğeni sayısı biraz düşmüş olsa da, 16.8 milyon beğeni alan Rania, 7.6 milyon beğeni alan Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi'nin ve 3.8 milyon beğeni alan Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Mohammed bin Rashid Al Maktoum'un iki katı beğeniye sahip konumda.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 10 milyonu aşkın beğeni sayısıyla Facebook'un tartışmasız en popüler Latin Amerika'lı lideri. 6.4 milyon beğeni alan Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ve El Salvador'un 2,229,506 beğeni alan yeni Devlet Başkanı Nayib Bukele ikinci ve üçüncü sırada yer alıyorlar.

1 Mart 2020 itibarıyla, Fransa Başbakanı Emmanue Macron, 2.5 milyon beğeni alarak; 2.2 milyon beğeni alan İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio ve 1.8 milyon beğeni alan Romanya Başbakanı Klaus Iohannis'i geride bırakarak Avrupa Birliği'nin en çok beğenilen lideri olarak öne çıkıyor. Buna karşın, son 1 yılda %26'lık bir büyüme sağlayan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, Avrupa Birliği'nin en çok takip edilen lideri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Rusya Dış İşleri Bakanlığı, 12 ay boyunca günlük ortalama 27'den fazla post sayısıyla aktif dünya liderlerinin başında geliyor. Özbekistan ve Botsvana hükümetleri de günlük 20'yi aşan post sayılarıyla 2. ve 3. sırada yer alıyor.

Avrupa Birliği, Donald Trump, Facebook, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:52 Kaynak: Bültenler


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