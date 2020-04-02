Koronavirüs: Dünyanın alt üst olmasından hangi olumlu sonuçlar çıkabilir? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Dünyanın alt üst olmasından hangi olumlu sonuçlar çıkabilir? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Dünyanın alt üst olmasından hangi olumlu sonuçlar çıkabilir?

6 saat önce

Son birkaç haftada dünyada çok şey değişti, ama bu sıkıntılı ve çalkantılı dönemde, insanın iki özelliğini güçlendirmiş olarak bu krizden çıkabiliriz. İyilik ve yaratıcılık. Peki bu nasıl olacak?

Son birkaç haftada dünyada çok şey değişti, ama bu sıkıntılı ve çalkantılı dönemde, insanın iki özelliğini güçlendirmiş olarak bu krizden çıkabiliriz. İyilik ve yaratıcılık. Peki bu nasıl olacak?

Eski bir asker olan ABD'li Michael Michalko, birkaç yıl önce, yaratıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan ilginç bir fikir ortaya atmıştı. "Tersini varsaymak" adını verdiği bu yöntem, ele alınan herhangi bir konuyla ilgili yaygın kanıları tersinden düşünmeyi içeriyordu.

Örneğin bir taksi şirketi açmak istiyorsunuz. Akla gelen ilk kanı "taksi şirketlerinin arabaları olur" fikridir. Oysa bu kanıyı tersine çevirdiğinizde "taksi şirketlerinin arabası olmaz" fikri gündeme gelir ve böylece hiçbir aracı olmayan ama dünyanın en büyük taksi şirketi doğar: Uber.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımız altüst oldu. Birkaç aya kadar normale dönmeyi umut etsek de belki de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ama bu dönem sorunların yanında fırsatlar da içeriyor.





Dünyayı ve oradaki yerimizi yeniden tahayyül etme olanağı doğuyor örneğin. Yaratıcılığın güçlü olmasını gerektiren sektörlerde yeni ürünler ve buluşlar için yaygın kullanılan yöntemlerden biridir tersini farzetmek.

Örneğin eğitim alanında yaygın olan kanı, çocukların kendilerine sunulan bilgiyi alması yönündedir. Peki tersini düşünsek ne olur? "Eğitim bilgiyi anlatmak değildir" desek örneğin…

Bu durumda, çocuklara gerçek hayatta ihtiyaç duyacakları becerilere ağırlık verme düşüncesi ağırlık kazanabilir - öğretmenlere bunları öğretmeleri için bir türlü zaman tanınmayan beceriler. Münazara (tartışma) becerisi örneğin. Söylenen bir konu hakkında hemen o anda düşünüp konuşmak… Ekip halinde çalışma becerisi…

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede okullar kapandığı için ebeveynler çocuklara evde eğitim vermenin ne kadar zor olduğunun farkına vardı. Ancak "tersini farzetme" yöntemiyle bazı "asi" fikirler de doğuyor. Örneğin çocuğunuzu karşınıza alın, önüne ters çevrilmiş bir kart koyun. Sonra kartı 60 saniye boyunca konuşmasını istediğiniz konuyu gösterin ona.





Ben bunu yedi yaşındaki kızımla ilk denediğimde önce bir dondu. Konu "oyuncak ayı" idi. Sonra beş saniye kadar konuştu, ama hemen başka konuşlara kaydı. İkinci denemede konu "tenis" idi. 60 saniye boyunca konuşmayı başardı. Yani deneyerek öğreniyordu.

Sonra ondan ve kardeşinden bir konu hakkında birkaç cümle yazmalarını istedim. Konu şuydu: En büyük başarısızlığınız ne oldu ve bundan ne öğrendiniz?

Böylece başarısızlık gibi hep negatif görülen bir konuya farklı bir açıdan yaklaşmak, onu büyümenin bir parçası olarak görmelerini sağlamaktı amacım. Bazı ünlülerin başarısızlık hikayelerini anlattık birbirimize.

Ünlü Harry Potter kahramanını yaratan yazar JK Rowling şöyle demişti: "Hayatta bazı başarısızlıklar kaçınılmazdır. Herhangi bir konuda başarısızlık göstermemek mümkün değildir. Bunun için öylesine temkinli yaşamak gerekir ve o zaman da yaşamamış olursunuz ki; zaten o durumda başarısız olmuşsunuz demektir."

Bunlar eğitim alanıyla ilgili "tersini varsayma" önerileri. Bu öneriler elbette çocukların bilgi edinmesini önlemeyi değil, onlara eğlenceli yollardan başka beceriler de katmayı amaçlıyor. Bazı yenilikçi okullar bu fikirlerin bir kısmını zaten uygulamakta.





Bu krizden çıkabilecek bir diğer olumlu gelişme de iyilik konusunda olabilir. İngiltere'de 700 bini aşkın gönüllü, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak için ismini yazdırdı. Sağlık çalışanlarının bu dönemdeki katkısının ne kadar takdir edildiğinin bir göstergesi olarak ülke genelinde bir alkışlama kampanyası yapıldı.

Özellikle ekonomistler, iyiliği kısa süreli devam eden bir anormallik olarak ele alıyor. Ama belki de toplumda daha sürdürülebilir bir özellik haline gelebilir, özellikle sosyal fedakarlık ile öz çıkarın birbirine aslında ne kadar yakın olduğunu insanlar anladığında…

600 tıp öğrencisi ile yapılan bir araştırmada, sadece kendi gelişimini düşünen ve bencil olanların, eğitimlerinin ilk yılı iyi performans sergilediği, daha cömert olup da diğer öğrenci arkadaşlarına zaman ayıran ve yardımcı olmaya çalışanların ise geri kaldığı görüldü.

Ama ikinci yıl bu ikinci grupta olanlar diğerlerine yetişmiş, üçüncü yıl onları geçmiş, son yıl ise onlardan çok daha yüksek notlar almışlardı.

Psikolog Adam Grant'a göre, "Tıp okuyan öğrenciler zaman içinde bağımsız sınıflardan klinik pratiğine ve hasta bakımına geçtikçe, başarıları daha çok ekip çalışmasına dayalı hale gelir".

Sosyal bilimlerde bu bulgu sürekli ortaya çıkıyor: Daha çok vermeye yatkın insanlar, karşılıklı bağımlılığın arttığı bir dünyada daha başarılı oluyor. Ayrıca bu insanlar daha stratejik davranıp, ekipte bencillere yer vermiyor, çeşitliliği gözetiyor.

Şu sıra yaşanan zorlukları küçümsüyor değilim, ama geleceğin karamsar olacağını da düşünmüyorum. Daha fazla iyilik ve yaratıcılık içeren bir dünya herkesin özlemle bekleyeceği bir şey olabilir ancak. Yeni çözümlere yönelmeli, vaktini doldurmuş fikirlere karşı durmalı, ama bunu da bizleri başarıya götürecek bir işbirliği ruhuyla yapmalıyız.

* Matthew Syed, 'Rebel Ideas: The Power of Diverse Thinking' (Asi Fikirler: Farklı Düşşünmenin Gücü) kitabının yazarı





Koronavirüs: Dünyanın alt üst olmasından hangi olumlu sonuçlar çıkabilir?
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Uber, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:45 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına kaşkolunu taktı
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi         
15:14
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu         
15:12
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak         
14:52
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin         
14:45
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı         
14:40
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi         
14:32
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor         
14:25
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık         
14:15
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma         
14:04
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı         
13:57
Kraliçe Elizabeth'e ahlaksız teklif! Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi Kraliçe Elizabeth'e ahlaksız teklif! Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi         
13:35
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı         
13:26
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı         
13:25
İmamoğlu, Erdoğan'ın İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi         
13:24
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı         
13:20
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak         
13:16
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum         
13:00
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip         
12:53
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti         
12:51
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız         
12:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı         
12:42
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız         
12:31
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek         
12:27
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde         
12:18
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı         
12:13
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı         
12:08
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:07
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi         
12:05
Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 15:31:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Dünyanın alt üst olmasından hangi olumlu sonuçlar çıkabilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]