'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti - Son Dakika

'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti

6 saat önce

ÇİN'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 'Koronavirüs' nedeniyle ertelendi.

'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti, System.String[]

ÇİN'in Xiamen şehrinde düzenlenen ve sektöründe dünyanın en büyüğü olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı,  'Koronavirüs' nedeniyle ertelendi. 16-19 Mart tarihlerinde arasında düzenlenmesi planlanan fuar, 6- 9 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Çin'de ortaya çıkan 'Koronavirüs' nedeniyle şehirlerin karantina altına alınması ve ülke içi seyahatlerin yasaklanması nedeniyle 16-19 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 6- 9 Haziran'a ertelendi. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği, erteleme sonrasında kriz masası kurdu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada; Xiamen Fuarı'nda 150 doğal taş firmasının stant açmaya hazırlandığı, binlerce iş insanının ise ziyaretçi olarak Çin'e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırdığı, oluşan fors majör durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildiği, firmaların mağdur olmayacakları şekilde kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, 'Koronavirüs'ün ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığını, bu çerçevede Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

ÇİN, TÜRK DOĞAL TAŞ VE MADEN SEKTÖRÜNÜN LİDER PAZARI

Türkiye, 2019 yılında 180 ülkeye, 1 milyar 864 milyon dolarlık doğal taş ihraç ederken, Çin 695 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldı. Çin, Türkiye'nin doğal taş ihracatında yüzde 37'lik dilimi tek başına temsil etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamada, Çin'deki kamu sağlığı ile ilgili endişenin en yakın sürede düzeleceği umudunu taşıdığını belirterek, ülkenin sektör ihracatı içindeki önemi nedeniyle Çin pazarı ile ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini, mevcut durumda bir iyileşmenin görülmesi durumunda alım heyeti, ticaret heyeti gibi faaliyetlerin derhal başlatılacağını, bu amaçla hazırlık çalışmalarına durmaksızın devam edileceğini, bu pazarın doğal taş sektörü için vazgeçilmez olduğu ifade edildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi
Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 17:53:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Koronavirüs' dünyanın en büyük fuarını erteletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]